​Red Eléctrica desmantella les línies compactades amb la MAT entre Osona i l'Alt Empordà

Desmantellant la torre de la línia de 220 kV aquest dilluns. Foto: ACN

Red Eléctrica ha començat a desmantellar les línies que s'han compactat amb la MAT entre Vic (Osona) i Santa Llogaia d'Àlguema (Alt Empordà). En total, han de desaparèixer fins a 90 quilòmetres d'esteses elèctriques, dels quals més de la meitat corresponen a una línia de 220 kV que s'estén entre Vic i la futura subestació de la Farga, a Sant Julià de Ramis (el Gironès). Precisament, és a tocar d'aquesta nova subestació on Red Eléctrica ha començat a desmuntar torres.En una primera fase, que durarà fins a finals d'any, desapareixeran 52 suports i 18,5 quilòmetres d'aquesta línia de 220 kV. D'altra banda, el nou delegat de Red Eléctrica a Catalunya, José Ignacio Lallana, diu que la companyia està a l'espera de rebre la resposta del Ministeri pel què fa al ramal dels 400 kV a Riudarenes (la Selva), després que la Generalitat n'emetés l'informe desfavorable. Tot i això, ha avançat que la companyia s'obre a estudiar "alternatives" que permetin "integrar" millor aquesta pota de la MAT.El projecte de la MAT portava aparellada la desaparició de tres línies, que s'han fet passar compactades amb les torres de 400 kV. En total, sumen 90 quilòmetres i corresponen a una estesa de 200 kV (entre Vic i Bescanó), una de 132 kV (entre la futura subestació de La Farga i Santa Llogaia) i una de 110 kV (que passa per les Guilleries).Ara, amb més de dos anys de retard respecte a les previsions inicials, aquestes torres ja han començat a desaparèixer del paisatge. Red Eléctrica ha començat a desmantellar els suports de l'estesa de 220 kV. El projecte per desmantellar aquesta línia s'ha subdividit en dos trams. El primer suma 52 torres, té 18,5 quilòmetres i s'estén entre la subestació de Bescanó i la que s'està construint a Sant Julià de Ramis.És aquí on Red Eléctrica ha començat el desmantellament. Segons concreta el seu portaveu, Lluís Pinós, els treballs preliminars "van començar ara fa unes dues setmanes" i es preveu que aquest tram de 220 kV entre Bescanó i Sant Julià de Ramis hagi desaparegut del tot a finals d'any.D'entrada, els operaris retiren els cables de l'antiga línia. Després, amb l'ajuda d'una grua, van desmuntant cada torre per parts. Per últim, enretiren els suports de formigó que aguantaven les torres –d'uns 30 metres d'alçada- i restitueixen el terreny.Red Eléctrica preveu que la segona part del projecte (la que afecta la línia de 220 kV entre Vic i Bescanó) comenci just quan acabi la primera. És a dir, a principis del 2019. Aquests treballs també duraran mig any. Aquí, d'aquest antic traçat, n'hauran de desaparèixer 100 torres i 38 quilòmetres de línia.Pinós explica, però, que aquesta part de la línia entre Vic i Bescanó no es podrà desmantellar fins que no entri en servei la futura subestació de La Farga, situada a Sant Julià de Ramis. Una obra que, precisament, Red Eléctrica preveu enllestir i posar en tensió a finals del 2018. Aquesta subestació dels 400 kV, que farà de xarnera entre les de Bescanó i Santa Llogaia, suposa una inversió de 31 milions d'euros (MEUR).A més de les torres d'aquesta antiga línia de 220 kV, també estan desapareixent les de 110 kV que creuava les Guilleries. En aquest cas, però, l'obra l'està fent Endesa (tot i que sota la supervisió de Red Eléctrica). Aquest traçat fa 17,5 quilòmetres i suma una trentena de torres.Pel què fa a l'última de les esteses, la de 132 kV entre La Farga i Santa Llogaia, també correspon a Endesa dur-ne a terme el desmantellament. D'aquí en desapareixeran 19 quilòmetres i una cinquantena de suports. Les torres, però, no aniran a terra fins que Endesa no hagi enllestit la subestació de 132 kV que construeix dins el parc elèctric de Santa Llogaia d'Àlguema (on hi ha l'estació conversora de la MAT, una subestació de 400 kV i una altra que alimenta el TAV).El portaveu de Red Eléctrica ha recordat que el desmantellament d'aquestes antigues línies són "compensacions" que ja estaven lligades al projecte de la MAT. "En el cas del tram entre Bescanó i Santa Llogaia, quan acabi el desmantellament, hi haurà els mateixos quilòmetres de línies elèctriques que hi havia abans no s'aixequés la MAT; potser els treballs no s'han fet tan ràpid com s'esperava, però amb això Red Eléctrica compleix el seu compromís", ha concretat Pinós.

