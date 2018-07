Les pedregades redueixen a la meitat la producció de fruita a Lleida

Les cooperatives de Lleida alerten que, amb les pedregades de divendres, la producció de fruita, i per tant l'entrada de fruita a la central, es reduirà a la meitat. El president de Fruits de Ponent, Sebastià Escarp, ha explicat que enguany ja preveien que seria d'un 30% menys, però que, amb les pedregades, calculen que s'arribarà a un 50% menys de producció d'un any "normal".Habitualment, ha explicat Escarp, entren a la central entre 55 i 60 milions de quilos de fruita però enguany calculen que entraran uns 30 milions de quilos. "Això és un cop pels costos fixos de la central", ha reconegut, i ha demanat ajuda a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, que aquest dimarts ha visitat Fruits de Ponent.Jordà ha explicat que aquest matí ja s'ha reunit amb representants de la cooperativa per analitzar les despeses fixes que té la central i que "en això estem", ha dit; en "intentar donar un cop de mà" per fer front a aquests costos.Escarp ha explicat que no es pot imputar a la fruita que sí que entrarà a la central tots els costos fixos d'un any normal, quan n'entra el doble. Per tant, ha dit, "agrairíem molt que des del departament es col·laborés".A vegades, ha puntualitzat, no es tracta de diners en metàl·lic sinó de "subvencions en treball o seguretat social, que, al cap i a la fi, també són diners". Cal tenir en compte que durant la campanya, Fruits de Ponent compta amb uns 600 treballadors i que, després de les pedregades de divendres, que en algunes explotacions com a Alcarràs (el Segrià) han fet perdre el 100% de la collita, hi haurà acomiadaments.

