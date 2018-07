​Grupo Jorge liquidarà les falses cooperatives al sector carni a canvi de permisos municipals

El Grupo Jorge ha pactat amb CCOO i un comitè ad-hoc de treballadors de la càrnia la laboralització dels gairebé 1.600 treballadors de les dues plantes que té a Santa Eugènia de Berga i Mollerussa. L'empresa càrnia ha condicionat la internalització de la plantilla (o el que és el mateix, la desaparició de les falses cooperatives) a l'autorització per part del municipi de Santa Eugènia de Berga (Osona), on té l'escorxador de Le Porc Gorumet, d'un pla d'inversions que li permeti millorar la competitivitat per al qual necessita permisos d'obres municipals. La UGT no ha signat l'acord que s'ha formalitzat aquest dimarts al vespre després d'una reunió a la mediació del departament de Treball.El secretari general de Treball, Josep Ginesta, ha explicat en una atenció als mitjans que la companyia "s'ha compromès a deixar d'utilitzar en el seu procés productiu el que coneixem com a falses cooperatives" i ha dit que és "un acord molt important" ja representa "el primer pas per regularitzar una situació que havíem vingut denunciant reiteradament".Ginesta ha explicat que el Grupo Jorge ha acceptat passar del règim cooperatiu al règim general de la Seguretat Social, és a dir a convertir en assalariats, els treballadors que fins ara eren autònoms. Segons el secretari general de Treball, això tindrà un cost d'entre 7.500 i 8.000 euros per cada empleat de l'empresa i suposarà un total de 9 milions d'euros l'any. Per tal de compensar la despesa, Ginesta ha explicat que l'empresa vol millorar la seva productivitat amb un pla d'inversió d'uns 10 milions d'euros a les dues plantes que té a Catalunya.El secretari general de Treball ha dit que l'acord recull una "demanda expressa a l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga" perquè garanteixi que l'empresa podrà desplegar el pla i perquè no el limiti. Ginesta ha assegurat que el pla entra dins la legalitat i entre les obres que planteja, hi ha un túnel soterrat per connectar els edificis que té a la planta del municipi d'Osona. Ginesta ha explicat que existeix el "risc" que l'empresa no tiri endavant la internalització de la plantilla si no es donen els permisos municipals.D'altra banda, el secretari general de CCOO d'Indústria, José Antonio Hernández, ha celebrat l'acord després de "més de dos anys denunciant la situació" i d'haver convocat una vaga indefinida el mes de juny, que es va aturar quan van assolir un preacord amb l'empresa. Segons Hernández, el Grupo Jorge s'ha compromès a que els treballadors passin a ser treballadors per compte aliena abans del 31 de juliol i es crearà una comissió de seguiment del compliment de l'acord.També s'han pactat unes mesures de flexibilitat de jornada que són les que marca el conveni de les indústries càrnies, segons ha explicat Hernández. A banda, el representant sindical ha afirmat que l'acord inclou als treballadors que van ser acomiadats en el si del conflicte. El secretari general de Treball ha confiat que aquest acord sigui un "primer pas" perquè s'iniciïn "altres processos de laboralització" al sector i acabar amb les falses cooperatives.El sindicat UGT, que ha participat en les negociacions al departament de Treball des del principi, no ha signat l'acord, segons han explicat CCOO i els mediadors. El passat divendres, a la darrera trobada de mediació, el sindicat ja es va aixecar de la taula de negociació i va acusar l'empresa de "mala fe negociadora".

