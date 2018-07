Acaba sense acord la darrera reunió entre sindicats i la direcció de Ryanair

La reunió de més de vuit hores que han mantingut aquest dimarts els sindicats i representants de la direcció de Ryanair ha finalitzat aquesta nit sense acord i els treballadors aniran a la vaga a partir d'aquest dimecres. En finalitzar la reunió, el responsable de vol del sindicat USO, Ernesto Iglesias, ha lamentat "l'actitud immobilista" de la companyia i ha expressat la seva "desil·lusió" perquè, segons ha afegit, esperaven que l'empresa "recapacités en algun moment" ja que "ha tingut una oportunitat i l'ha desaprofitat".D'aquesta manera, els treballadors iniciaran la vaga a partir d'aquesta mitjanit i s'estendrà al llarg de dues jornades. D'altra banda, els sindicats han denunciat la pressió de la companyia cap als treballadors amb l'enviament de correus electrònics en què els emplaça a acudir a la feina advertint-los de "sancions disciplinàries" tot i no estar inclosos als serveis mínims.El responsable de vol del sindicat USO ha recordat a aquest treballadors advertits que tenen dret a la vaga i ha negat que hi hagi divisió entre els sindicats, uns rumors que ha atribuït a la voluntat de Ryanair de dividir-los. En un dels recessos, Iglesias ha acusat la companyia de "mala fe negociadora" i de "matonisme".Iglesias no ha descartat que més endavant hi hagi més mobilitzacions per part dels treballadors i ha avisat que serà "més aviat que tard". A més, ha demanat disculpes als viatgers que hagin d'agafar un vol de la companyia i es puguin veure afectats per la protesta i els ha agraït "l'empatia" que alguns d'ells han mostrat la seva "empatia" i s'han interessat per la seva situació.Per la seva banda, el portaveu de relacions externes del sindicat SITCPLA, Antonio Escobar, ha explicat que la direcció general de Treball havia proposat implantar mesures previstes en l'Estatut del treballador a l'Estat però que la companyia vol seguir regint-se per la llei irlandesa.Els tripulants de cabina de Ryanair, a Espanya representats pels sindicats USO i SITCPLA, van convocar la vaga per protestar contra les "penoses condicions laborals: un 75% de la plantilla està contractada a través d'empreses de treball temporal, subjecta a la legislació irlandesa, sense salari base i cobrant únicament per les hores de vol, el que provoca una tremenda inseguretat i inestabilitat laboral". Per la seva part, el conseller delegat de Ryanair, Michael O'leary, va criticar amb duresa la convocatòria d'aturada, fins al punt d'amenaçar de retallar vols i llocs de treball en països on es convoquen "vagues innecessàries".Les aturades afecten els tres aeròdroms catalans on opera la companyia irlandesa: el Prat i Girona i en menor mesura, Reus. La companyia ha reubicat en vols alternatius o ha reemborsat tots els passatgers afectats per les cancel·lacions amb motiu de les dues jornades de vaga convocades pels tripulants de cabina de l'aerolínia a Espanya, Portugal i Bèlgica. En total, són 100.000 passatgers dels 600 vols que la companyia ha cancel·lat a Europa entre dimecres 25 i dijous 26 de juliol. En un comunicat d'aquest dimarts, Ryanair ha assegurat que aquest dimecres operarà 2.400 vols a Europa amb 450.000 passatgers.at.

