FOTOS Atac ultra al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris de Barcelona

Com funciona la kale-borroka espanyola

Per Nom el 25 de juliol de 2018 a les 10:23 0 0

A part d'espontanis, cal assenyalar com funcionen els comandos ultres. Hi ha un grup d'informació, ultres "ocults", que recull els llocs on actuar, i àdhuc els numera i assenyala amb GPS. La informació és acurada i prové de fonts diverses, també policials, que es coordina i ofereix als comandos d'acció. Aquests estan formats per ultres "visibles", que com més va, més segurs es senten per la immunitat que els dona el sistema policial-judicial espanyol. I justament, enfarrucats fa que els grups ultres actuïn cada cop més pel seu compte, atès que s'ha obert la veda. Saben que si passa una desgràcia, tots els mitjans de comunicació espanyols els bressolaran a l'estil del que ja es fa des del PP i C's (amb el silenci còmplice de PSC i Comuns), que només són ciutadans honrats i normals desesperats per la insuportable pressió il·legal de les reivindicacions sobiranistes. Resultat: recordeu com ha acabat la Manada?