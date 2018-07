VÍDEO Atac ultra al casal Tres Voltes Rebel de Nou Barris de Barcelona

#AlertaUltra 15 nazis es presenten al @CP3VoltesRebel amb intenció d'agredir les manifestants que han participat de la manifestació de denúncia de la impunitat feixista. pic.twitter.com/XG4PeFNMad — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 24 de juliol de 2018

Aquesta passada nit, han atacat el @CP3VoltesRebel i l'Ateneu Popular la Bugadera. Tot el suport, companyes!



No permetrem cap avanç del seu odi xenòfob. El feixisme no se'l discuteix, se'l destrueix. 👊 Els #PaïsosCatalans sempre antifeixistes! ✊ #Antifeixisme pic.twitter.com/SgEEIBGJvb — Arran la Ribera (@ArranLaRibera) 24 de juliol de 2018

Aquest és un dels agressors d'aquesta nit!! Han agafat a una persona i li han intentar ficar una pallissa i desprès han anat contra les antifeixistes que estaven al Casal. #AlertaUltra #NouBarris pic.twitter.com/UIPjgeYlHf — CP 3 Voltes Rebel (@CP3VoltesRebel) 24 de juliol de 2018

De moment, hi ha un detingut i dos retinguts del nostre grup. — CUP Horta-Guinardó (@CUPHortaGuinard) 24 de juliol de 2018

El casal independentista Tres Voltes Rebel de Nou Barris de Barcelona ha patit aquest dimarts un nou atac ultra. Segons ha informat la CUP de Barcelona, una quinzena de persones s'han presentat a l'edifici amb la intenció d'agredir els manifestants que han denunciat la impunitat feixista després de l'atac d'ahir.Els fets han tingut lloc després de la manifestació que ha recorregut els carrers del barri i que ha servit als concentrats per netejar les pintades que els ultres de Democracia Nacional van fer-hi la nit passada.Des del compte de Twitter del casal han fet una piulada en què hi apareix un dels atacants amb una gran esvàstica tatuada. Des de la formació anticapitalista també han informat que els han llançat "cadires i altres objectes, com un maó, contra algunes de les persones que érem al casal".La CUP d'Horta-Guinardó ha explicat al seu compte de Twitter que hi havia una persona del casal detinguda però que desconeixen on ha estat traslladada.

