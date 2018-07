VÍDEO En canoa pel bell mig de Salt

El carrer Sant Antoni de #Salt, aquesta tarda, semblava un riu després de la tempesta d'aigua i calamarsa. Algú s'ho ha agafat al peu de la lletra... pic.twitter.com/RYTIxvdr1y — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 24 de juliol de 2018

La Pujada de Sant Domènec, al barri vell de #Girona, transformada en un gran salt d'aigua, per la tempesta d'aquesta tarda. pic.twitter.com/gCnyEuivUA — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 24 de juliol de 2018

Un xàfec ha deixat 39,5 litres per metre quadrat en mitja hora a Girona i Salt, on s'han inundat alguns locals, baixos i subterranis, segons han informat els Bombers de la Generalitat, que entre quatre i dos quarts de set de la tarda han rebut 77 avisos. Els Bombers han actuat, per exemple, per desbloquejar cotxes atrapats per la pluja al Parc de la Devesa i al carrer Costabona.Així mateix, s'ha hagut d'atendre un grup de menors acampats en zones afectades per les tempestes del Gironès i la Garrotxa en un dispositiu format pels mateixos Bombers, els Mossos, el SEM, els Agents Rurals i la Creu Roja, entre d'altres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la tempesta ha descarregat primer a la Garrotxa i després ha afectat el Gironès i la Selva i anava acompanyada de pedra. Els municipis que han acumulat més avisos són Salt (39) i Girona (22), seguit de Bescanó, amb 12.

