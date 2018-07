Un motorista mor en un accident de trànsit a Calafell

El conductor d'una motocicleta ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident de trànsit a la TV-2126, al seu pas per Calafell (Baix Penedès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre s'ha produït poc abans de tres quarts de vuit del vespre a la TV-2126 per motius que s'estan investigant. Arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits, s’han mobilitzat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

