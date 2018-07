Baixa la mortalitat a causa de la calor tot i l'augment de la temperatura

Tot i que el canvi climàtic ha fet pujar més d'un grau centígrad les temperatures mitjanes estivals des del 1980, la mortalitat atribuïble a la calor ha baixat mig punt percentual per dècada. Així ho destaca un estudi coordinat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), una institució impulsada per la Fundació Bancària "la Caixa", que suggereix que la població de l'estat espanyol s'ha anat adaptant per reduir la seva vulnerabilitat a les temperatures d'estiu.Per contra, la investigació ha detectat que les morts per causes respiratòries no han deixat d'augmentar des del 1980, sobretot entre les dones. La recerca, publicada a la revista mèdica PLoS Medicine, ha analitzat les temperatures i les defuncions diàries registrades a 47 capitals de província espanyoles durant els estius compresos entre el 1980 i el 2015.Els resultats recollits per fer aquest estudi mostren que tot i que la temperatura estival mitjana ha incrementat 0,33 graus per dècada, s'ha produït un decreixement gradual del risc de mortalitat associada a la calor.El primer autor de l'estudi i investigador d'ISGlobal i del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Hicham Achebak, ha explicat, a través d'un comunicat d'ISGlobal, que han observat "un descens general i sostingut de la vulnerabilitat a les temperatures moderades i extremes".Joan Ballester, autor sènior de l'estudi i investigador d'ISGlobal, ha assegurat que "som menys vulnerables a la calor gràcies a una adaptació de la societat a les temperatures elevades i també al desenvolupament socioeconòmic experimentat durant les últimes dècades". "Factors com les millores al parc d'habitatges, la popularització de l'aire condicionat, els avanços en els serveis de salut i la realització de campanyes de conscienciació podrien haver contribuït a la tendència observada", ha detallat. Amb tot, Ballester, ha dit que encara no saben "si aquesta tendència a la baixa es mantindrà en cas que el canvi climàtic s'aguditzi en el futur".L'anàlisi segregada per sexes ha permès detectar que les morts atribuïbles a la calor són més altes en el cas de les dones que dels homes, així com la seva vulnerabilitat a temperatures moderades i extremes.Tot i que des del 1980 ha baixat la mortalitat atribuïble a la calor, les morts per causes respiratòries no han deixat d'augmentar des del 1980 sobretot entre les dones. "L'envelliment de la població i l'increment en la incidència de determinades malalties cròniques són algunes de les causes que podrien explicar aquesta tendència", ha apuntat Achebak.Actualment, els investigadors treballen en una rèplica d'aquest estudi amb dades de tota Europa. Es preveu que els resultats estiguin disponibles en els pròxims mesos.

