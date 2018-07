Torra explica als cònsols que mai renunciarà al dret a l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest dimarts als cònsols acreditats a Catalunya que el Govern no desistirà de reivindicar el dret a l'autodeterminació. "Deixeu-me ser clar. El dret d'autodeterminació és essencial per a nosaltres i no ens rendirem mai", ha assegurat.Ho ha dit en una recepció que la Generalitat ha ofert aquest dimarts als cònsols, on ha afirmat que la "democràcia està amenaçada" a Catalunya per l'actitud de l'Estat i ha criticat les càrregues policials que hi va haver durant el referèndum de l'1 d'octubre.El president català també ha lamentat l'existència de presos polítics i ha conclòs: "Nou demòcrates honorables i pacífics estan tancats a la presó. També vivim una persecució dels drets i les llibertats".

