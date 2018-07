Les obres de l'enllaç entre l'A2 i l'AP7 al Vallès es reprendran abans de finals d'any

Les obres de l’enllaç entre l’A2 i l’AP7 es reprendran durant aquest mateix any. Així ho ha assegurat la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, en el decurs de la reunió que aquest matí ha mantingut amb diversos membres de la plataforma Connexió ara! , una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Castellbisbal amb l’objectiu d’aconseguir la finalització d’aquestes obres.En concret, a la reunió hi han assistit els alcaldes de Castellbisbal, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Cugat, i així com els tinents d’alcalde de Rubí i Terrassa. Tot i que Cunillera no ha volgut donar una data concreta per a la represa de les obres, sí que ha explicat que, un cop reiniciades, tindran una durada de 18 mesos.Els representants municipals també han explicat a la delegada que des de l’inici de les obres, ara fa més de deu anys, s’han sentit menystinguts per la manca d’informació i li han reclamat establir canals de diàleg i més informació sobre l’estat i l’evolució de les obres. A aquesta petició, Cunillera hi ha respost assegurant que el Govern espanyol actual és “col·laborador i dialogant” i s’ha compromès a mantenir un fil directe de comunicació amb els ajuntaments.L’alcalde de Castellbisbal, Joan Playà, considera que l’enllaç A2-AP7 és una infraestructura de país, imprescindible per millorar la mobilitat en el nostre territori, però també a tota l’àrea metropolitana. Per Playà, “connectar aquestes dues importants vies de comunicació comportarà molts avantatges com ara la reducció del gran nombre de vehicles que circulen per les nostres carreteres locals, en direcció cap a Rubí o Molins de Rei, així com a la mateixa carretera de l’Estació”.D’altra banda, l’alcalde considera que la finalització d’aquestes obres pot ser un incentiu més per atreure noves inversions empresarials a la gran quantitat de polígons industrials situats en els municipis propers i amb la consegüent creació de nous llocs de treball i de riquesa al territori.

