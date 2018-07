El sou de Puigdemont i els diputats processats revifa el xoc entre JxCat i ERC

Batet va afirmar la setmana passada que els presos havien acceptat no cobrar les retribucions i que JxCat acataria el que decidís l'oïdoria de comptes del Parlament. Una posició ben diferent dels missatges d'aquest dimarts

Reunió del consell executiu d'aquest dimarts, després del qual Elsa Artadi ha revelat que els processats ja no cobren. Foto: ACN

Ni hi ha acord sobre la substitució temporal dels diputats suspesos ordenada pel Suprem ni s'espera una resolució en les properes setmanes. No hi haurà cap ple del Parlament fins a l'octubre. I és que la situació no respon a un simple capítol de desacord entre JxCat i ERC sinó que ha emergit el xoc per les diferències estratègiques no resoltes -i cada cop més exhibides- entre dos grups que segueixen pugnant per l'hegemonia del sobiranisme. L'hiperlideratge consolidat aquest cap de setmana per Carles Puigdemont -amb el relleu provocat a la direcció del PDECat- i l'alineació del partit a la via de confrontació amb l'Estat complica més l'entesa amb una ERC centrada en ampliar la base republicana sense fixar terminis. Fins a tal punt, que el fantasma d'un possible avançament electoral comença a aparèixer pels passadissos del Parlament.Puigdemont se sent fort políticament, tant per encarir el suport del PDECat al govern del PSOE al Congrés com per competir amb ERC després de reclamar una unitat al voltant de la Crida que els republicans no accepten . I precisament per això, JxCat està disposat a desmarcar-se de la línia d'ERC i reivindicar-se com l'autèntic garant dels drets dels presos i exiliats. La prova més evident d'aquesta tàctica escollida és que una qüestió com la del sou dels diputats suspesos -que el propi portaveu del grup, Albert Batet, va considerar secundària fa una setmana- ha escalat posicions en l'agenda de prioritats parlamentàries de JxCat.I és que Batet va revelar la setmana passada -en el minut 16:45 en aquest vídeo - que els diputats presos els havien "dit clarament que ara no volen cobrar uns diners que després hagin de tornar" i "són conscients que no volen generar més problemes i estan en una situació de presó". "L'oïdoria del Parlament farà el que cregui que hagi de fer" i prenent "les decisions que creguin més oportunes", va insistir Batet, els diputats les respectarien, "com no pot ser d'una altra manera".Ara bé, enmig d'un desacord enquistat per si s'aplica o no la suspensió dels diputats suspesos, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha reconegut que, efectivament, els dirigents ja no estan cobrant des del 13 de juliol . És a dir, quan Pablo Llarena en va demanar la suspensió. "L'oïdora de comptes de la cambra va tallar la retribució quan va rebre la suspensió per part del jutge, però està en els llimbs", ha reconegut la consellera. Just després, la portaveu adjunta de JxCat al Parlament, Gemma Geis, ha afirmat que aquesta decisió no compta amb l'aval del seu grup i que estudiaran mesures per revertir la situació. Geis, de fet, estava al costat de Batet en la roda de premsa de la setmana passada i, preguntada per aquesta qüestió, va assenyalar llavors que no es tracta d'un "qüestió de retribucions, sinó de dignitat" i va afegir: "La qüestió de les retribucions, per part de tots els nostres companys, és la menor de les preocupacions".Ara sembla que ja no ho és, tot i que Geis sí que aquest dimarts ha dit que la prioritat és la defensa dels drets dels diputats. A ERC molesta que sembli que JxCat insinuï que és el seu grup o el president de la cambra, Roger Torrent, qui podria avalar el gest de l'oïdora. Per treure'l de l'ull de l'huracà, fonts de la presidència del Parlament han aclarit que la retirada del salari als diputats no ha comptat tampoc amb el vistiplau de la mesa i han atribuït la decisió, de caràcter tècnic, a aquesta funcionària, com a aplicació automàtica de la interlocutòria del Suprem.Per part republicana, també subratllen que "la decisió no compta amb l'aval d'ERC ni de cap membre de la mesa" i, per això, es comprometen a treballar "amb els altres grups, sobretot amb JxCat, per trobar les fórmules necessàries per preservar els drets dels diputats", buscant vies per fer-los arribar la retribució, les quals afirmen que veuen viables, i per assolir una "solució global" per al seu estatus com a diputat i per garantir els seus drets.Aquesta fórmula, indiquen, hauria de ser d'acord amb els presos i exiliats. Però com va reconèixer Batet, els diputats presos ja han fet saber que preferirien no cobrar la retribució, ja que els pot generar un problema legal a mig termini. Un altre límit per al futur acord és que no es posin en risc a funcionaris. "No són els polítics qui signen les nòmines", recorden fonts parlamentàries, motiu pel qual caldria buscar altres vies. Així, depenent de com evolucionin els recursos i les acusacions del cas fins al setembre, Torrent i ERC reclamen una solució per als processats que permeti "mantenir la majoria parlamentària, preservar les actes i garantir resultats efectius sense posar en risc cap treballador".Unes exigències davant les quals fonts de JxCat mantenen que Puigdemont és "una línia vermella" que no traspassaran i que, per això, no estan disposats a què sigui substituït. Entenen que protegir-lo de la suspensió és vital per mantenir la flama de la seva investidura. Davant del desacord -a ERC insisteixen que no hi ha diputats "de primera o de segona" -, Torrent ha optat per evitar que la cambra se situï en un escenari de desacatament o d'incertesa jurídica en què hi hagi votacions anul·lades. És per això que el calendari de sessions no es reprendrà fins al 2 d'octubre, quan se celebrarà el debat de política general . Els plens desconvocats la setmana passada no es celebraran fins el 10 d'octubre, quan tornarà a haver-hi sessió de control al Parlament.La situació ha irat l'oposició, que denuncien que la cambra s'ha "tancat" per culpa del desacord dels independentistes, però també a la CUP, que lamenten que s'estigui suspenent els diputats de "sou i de drets" i demanen que es reuneixi la comissió de l'estatut del diputat. A ningú se li escapa que l'arrencada del nou període de sessions beurà de la mobilització de l'11 de setembre i d'una commemoració de l'1 d'octubre, que coincidirà en el temps amb la fundació de la Crida Nacional per la República com a organització política. Fonts parlamentàries ja no descarten que una eventual convocatòria electoral es podria fer a partir del 27 d'octubre, quan farà un any de la dissolució del Parlament via aplicació del 155 per part del govern de Mariano Rajoy. Si una cosa té clara tothom és que aquest escenari es produirà o no en funció de quina sigui la voluntat de Puigdemont.

