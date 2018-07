Vandellòs II torna a parar, ara per la «inoperativitat» dels nous instruments de vigilància del flux neutrònic

La central nuclear Vandellòs II ha iniciat un procés de parada, aquest dimarts al migdia, notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), després de detectar que la nova instrumentació de vigilància del flux neutrònic de rang estès del reactor no funcionava correctament.Després de la darrera recàrrega, les indicacions apareixien amb un 5% de desviació, per sobre del permès per les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). En canvi, les lectures del canal redundant d'esta instrumentació serien "correctes" i estarien "operables" però ANAV (l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs) ha informat que la planta s'està desconnectant per restablir esta instrumentació i comprovar que funcione correctament.Quan es resolgui, Vandellòs II es tornarà a sincronitzar a la xarxa elèctrica. La incidència no ha tingut impacte en els treballadors, les persones o el medi ambient i s'ha classificat com de "nivell 0 preliminar" a l'escala INES de Successos Nuclears.Segons ha comunicat el CSN, la instrumentació és "de naturalesa passiva, no té cap acció automàtica de control, ni cap funció en operació normal" de la nuclear. Segons les ETF, esta instrumentació de vigilància ha d'estar operativa en post-accident i amb sistema de parada remota.Després de fer algunes "comprovacions addicionals" per determinar les causes de la seua "inoperativitat", ANAV ha assenyalat que l'errada estaria en la modificació del disseny implantada durant la darrera parada de recàrrega "a les cabines d'instrumentació del tren B".

