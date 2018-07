​Barcelona recupera el rellotge lluminós amb la figura d'Hermes de la Via Laietana

Barcelona ha fet reviure el rellotge de llum amb la figura d'Hermes que hi ha a la vorera del davant del número 69 de la Via Laietana. Es tracta d'una obra del 1935 que va realitzar el rellotger Juan Cabrerizo per encàrrec de la desapareguda Banca Rosés, i que forma part d'un conjunt de dos rellotges gairebé idèntics. L'altre és del 1929 i està davant la finca del número 2 del carrer Rocafort. Mentre que el més antic ja havia estat restaurat en el 2005, el de la Via Laietana es trobava en estat d'abandó i molt malmès, ha recordat l'Ajuntament.El consistori ha dut a terme, a través de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà, un projecte de recuperació del rellotge i ha posat al dia la maquinària. La restauració s'ha realitzat amb els mateixos materials i disseny que l'original, excepte la part de luminotècnia, que utilitza la tecnologia actual. L'actuació ha suposat una inversió de 100.000 euros, part dels quals els ha aportat la cadena hotelera H10 Hotels. El rellotge està ubicat davant d'un dels seus establiments, i que és l'edifici on hi havia hagut el Memorial Democràtic.Els rellotges de la Via Laietana i de Rocafort estan construïts amb pedra artificial, ferramenta de llautó i discs de vidre glaçat. Marcaven les hores i els minuts amb esferes lluminoses. A la part central recreen l'efígie del déu Hermes amb l'escut de la ciutat, que precisament era el logotip de la Banca Rosés, que als anys 50 del segle passat va passar a ser el Banco Condal, i no va tenir cura dels rellotges. Els dos estan catalogats com a Petits paisatges de Barcelona, i aquest dimecres a les 21.30 h se celebrarà l'acte de descoberta d'una placa en el de Via Laietana.

