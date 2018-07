Ryanair reubica o reemborsa els afectats per les dues jornades de vaga a l'Estat

Ryanair ha reubicat en vols alternatius o ha reemborsat tots els passatgers afectats per les cancel·lacions amb motiu de les dues jornades de vaga convocades pels tripulants de cabina de l'aerolínia a Espanya, Portugal i Bèlgica.En total, són 100.000 passatgers dels 600 vols que la companyia ha cancel·lat a Europa entre dimecres 25 i dijous 26 de juliol. En un comunicat d'aquest dimarts, Ryanair ha assegurat que aquest dimecres operarà 2.400 vols a Europa amb 450.000 passatgers. Segons l'aerolínia, el gruix d'afectats per les cancel·lacions són de vols amb origen o destí a l'Estat.Les aturades afecten els tres aeròdroms catalans on opera la companyia irlandesa: el Prat i Girona i en menor mesura, Reus. La companyia no preveu que hi hagi més cancel·lacions al llarg de la primera jornada de vaga.Els passatgers que han optat per ser reubicats ho han estat a vols de la companyia i la resta han rebut el reemborsament complet del seu bitllet, segons el mateix comunicat.

