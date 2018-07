Desconvocada la vaga del personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat

El treballadors de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat han desconvocat les quatre jornades de vaga previstes per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost. El president del comitè d'empresa d'Iberia a Barcelona, José Ramírez, ha explicat que es tracta d'un "acte de confiança" amb la companyia després que hagi fet una "concreció molt clara sobre els punts que reclamava el comitè".Ramírez ho ha dit en declaracions als mitjans després de més de sis hores de reunió en la tercera mediació al departament de Treball. L'acord encara no està tancat i representants dels treballadors i Iberia s'han emplaçat a una propera reunió a l'aeroport divendres a les 10h per continuar amb la negociació d'aspectes específics que afecten l'aeroport del Prat.Ramírez no ha volgut donar detalls del pacte amb l'aerolínia: "Cal donar un marge de confidencialitat i maniobra a les parts", ha explicat. El president del comitè d'empresa d'Iberia a Barcelona ha explicat que negociaran en els propers dies aspectes específics que afecten els treballadors del Prat. A banda, han acordat que s'introduiran altres aspectes a la negociació col·lectiva del conjunt de l'Estat.Segons el president del comitè d'empresa han desconvocat la vaga perquè la companyia els ha demanat "pal·liar qualsevol impacte negatiu en l'operació sortida i arribada" de l'estiu i davant el "canvi d'actitud" d'Iberia ho han acceptat com a acte de "bona fe". També ha explicat que marxen de la reunió "amb deures per fer" de cara a una negociació, a partir d'ara al marge de la mediació de Treball, per "trobar solucions clares i concretes".El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha celebrat el principi d'acord: "És una bona notícia", ha afirmat després de la reunió. El Homrani ha dit que "es demostra que el paper específic de l'aeroport del Prat en el teixit aeroportuari [de l'Estat] és molt important" i que "s'ha de negociar específicament entorn les necessitats" de l'aeroport de la capital catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)