Iker Casillas fa broma amb l'home a la Lluna i rep un clatellot del ministre astronauta

El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de juliol de 2018

Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. https://t.co/uErsTOHkbh https://t.co/rlBMqfUwcm — Pedro Duque (@astro_duque) 24 de juliol de 2018

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats i també astronauta, Pedro Duque, ha hagut de contestar una piulada en què l'exporter del Reial Madrid, Iker Casillas, assegurava que no es creia que l'home hagués trepitjat la Lluna. En concret, el futbolista obria al debat públic una qüestió que hi havia sobre la taula on sopava, ara que queden pocs mesos perquè faci 50 anys que Neil Armstrong va aterrar per primera vegada sobre el satèl·lit natural.Després d'hores penjada, Duque ha fet el pas i l'ha contestat de manera ferma i un punt de duresa. "Els fets no canvien opini la gent el que opini. Els aparells que van portar, les petjades, els reflectors làser seguirant sent allà", apunta, tot afegint: "La foto que va despertar el sentiment de conservació de la Terra seguirà existint". A banda, el ministre també hi afegeix un enllaç amb una imatge del nostre planeta vist des de la Lluna

