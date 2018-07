Foment torna a endarrerir la promesa d'acabar la Sagrera

El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, ha descartat aquest dimarts que les obres de l'estació de la Sagrera de Barcelona acabin el 2020, com havia anunciat l'anterior govern espanyol del popular Mariano Rajoy per boca del ministre Íñigo de la Serna , encara que ha assegurat que fins llavors s'hi invertiran uns 500 milions d'euros.Ho ha dit en roda de premsa després d'una reunió del consell d'administració de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, la primera a la qual assisteix com a secretari d'Estat, al costat del secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i a la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz."Volem ser realistes, el 2020 no estarà acabada, és irreal", com es conclou a partir de l'evolució de les obres, segons Saura, que ha destacat la bona sintonia entre les tres administracions en la reunió i ha defensat que l'actuació requereix reactivació, impuls, concòrdia i acord, però també realisme. De la Serna havia mantingut el 2020 com a data de finalització de les obres fins a aquest abril mateix Preguntat pels mitjans, ha descartat fixar una altra data de finalització de les obres. "És millor treballar i reactivar i anar pas a pas que parlar de dates, perquè els ciutadans estan cansats", ha manifestat, fet davant del qual Sanz ha defensat que des del govern d'Ada Colau també volen més accions concretes i menys dates.La tinent d'alcalde ha assenyalat que l'execució de les obres se situa entre el 25% i el 35%, per la qual cosa la seva evolució "planteja un escenari no gaire llunyà de finalització d'obres, però no és realista la data de 2020", i ha apostat per anar concretant la data i avançar perquè un dia pugui veure's acabada l'estació.Sanz ha assegurat que s'han compromès a tenir a la tardor un projecte específic per licitar les obres de l'estació de Sant Andreu Comtal, que es van rescindir per presumptes irregularitats , i ha destacat la importància d'aquesta actuació i de recuperar la confiança dels veïns. "És obligació de les administracions demostrar que va de debò i que és un compromís ineludible", ha asseverat.Sobre la Sagrera, Saura ha assegurat que promouran una "reactivació del projecte amb un impuls nou per part de totes les administracions", i ha sostingut que aquesta és l'actuació més important de mobilitat d'Europa i que les tres administracions s'han sentit còmodes en la reunió, que ha desprès lleialtat i col·laboració entre elles.Gavín ha coincidit que existeix un esperit de col·laboració i bona sintonia i ha expressat la satisfacció de la Generalitat amb "el bon funcionament de les obres" i la seva reactivació, després del que ha garantit que el Govern contribuirà amb tot el que estigui al seu abast perquè continuïn els treballs a bon ritme.

