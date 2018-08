​Els peluixos i les dedicatòries del «no tinc por»: així va ser la resposta ciutadana als atemptats del 17-A

Les 217 caixes amb objectes que es van recollir a la Rambla després del 17-A. Foto: Adrià Costa

Treballar malgrat el dolor per l'atemptat Els objectes recuperats de la Rambla després del 17-A reposen en 217 caixes al centre de col·leccions del Muhba de la Zona Franca, i van ser més dels estimats inicialment. Es reparteixen entre un passadís i una sala on conviuen amb ceràmiques dels segles XIV i XV, i que es van emprar per omplir el sostre de l'antic hospital de la Santa Creu. Els documents estan a l'arxiu contemporani, al Gòtic. La directora d'aquest organisme, Montserrat Beltran, explica que intenten mantenir la distància quan classifiquen el material, però admet que alguns continguts vinculats a l'atemptat els emocionen i els causen "dolor", si bé no es limita només a l'acció terrorista. "Aquest va ser un atemptat brutal, però Barcelona ha patit molts atemptats i molt dolor al llarg de la història", rememora, i cita que el segle XIX va ser "molt convuls" i la depuració de funcionaris durant l'època franquista, per posar tan sols dos exemples de l'agitada història contemporània barcelonina.

El "no tinc por" va ressonar amb força després del 17-A. La Rambla va ser l'epicentre de l'atemptat gihadista de Barcelona, del qual aquest 17 d'agost se'n compleix un any, i poques hores després es va patir un nou atac terrorista a Cambrils (Baix Camp). La resposta ciutadana per sobreposar-se a aquells esdeveniments va girar entorn del "no tinc por", el qual va ressonar amb força en diverses manifestacions, però també va quedar plasmat en moltes de les mostres de suport que els vianants van dipositar durant dies en diversos punts del passeig barceloní més emblemàtic. Tot allò ho va recollir l'Ajuntament, ho ha classificat, ho ha digitalitzat i des d'avui es pot consultar al web Memorial Rambla 17A . A més, de cara al 2019 l'Ajuntament instal·larà una senyalització memorial a la Rambla. Al passeig s'hi van recuperar més de 12.000 objectes i documents de tota mena que van portar-hi els barcelonins i turistes en record de les víctimes i de rebuig a l'acte terrorista. Bona part es van treure a finals d'agost , però se'n van seguir recollint fins a la Mercè. D'objectes en van ser uns 7.800, el 47% dels quals peluixos, i la resta van ser flors seques, peces de roba (com bufandes o samarretes) i fins i tot treballs manuals. De documents se'n van reunir 4.654, i són missatges escrits en qualsevol format imaginable: fins i tot darrere un cartó de iogurts del Dia o la invitació per assistir a una conferència del febrer del 2013 del president d'ERC, Oriol Junqueras. "Tenemos miedo del fanatismo", s'hi va escriure en tots dos casos.A més, al consistori va posar a disposició de tothom desenes de llibres de condol per recollir mostres de condol. En total van ser 102 llibres, on hi ha els centenars d'escrits anònims i d'altres dels governants, com Felip VI; l'alcaldessa, Ada Colau, i els llavors president del Govern, Carles Puigdemont, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn. A més, s'han rebut 16 més de ciutats, ambaixades, entitats i escrits particulars i institucionals, com ara de Manchester, que també ha rebut l'impacte del terrorisme gihadista. El Museu d'Història de Barcelona (Muhba) s'ha encarregat de digitalitzar els objectes i l'Arxiu Municipal Contemporani, dels documents, en col·laboració amb la Fundació Telefònica, que ha utilitzat un escàner de grans dimensions emprat abans només al Museu del Prado.El "no tinc por" va ser el missatge més repetit. Submergir-se entre tots aquests records és gairebé com fer-ho en un jaciment arqueològic amb els corresponents estrats. Els responsables del Muhba i de l'arxiu han detectat que les hores posteriors a l'atemptat tothom va expressar el seu enuig amb allò que tenia més a mà, i fins i tot valia el tiquet d'uns grans magatzems o deixar el llibre que s'estava llegint amb una dedicatòria a la primera pàgina. A mesura que anaven passant els dies i es disposava de més temps, l'enginy es va aguditzar i la resposta es va fer més sofisticada. I així van acabar arribant fins a la Rambla poemes de tres pàgines, quadres de grans dimensions, com un d'una noia plorant amb el lema "Pray for Barcelona", o un pal metàl·lic amb diversos braços on reposen tasses on es representen la Sagrada Família i altres actius turístics de la ciutat."L'amor ho supera tot!", segons algú va plasmar en un cor vermell de paper que penja d'un d'aquests braços. Altres elements que han cridat l'atenció del Muhba són els que van deixar els cossos de seguretat i d'emergències, com les botes dels Bombers de Barcelona i un escrit de la Policia Local de Rubí (Vallès Occidental) amb els emblemes també de la Guàrdia Urbana de la capital catalana, els Mossos, la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil. D'aquella població era el nen de tres anys que va perdre la vida a la Rambla, i el pare del qual, Javier Martínez, va deixar una de les imatges més esperançadores dels dies posteriors al 17-A: l'abraçada amb l'imam auxiliar de Rubí.El fet que gairebé la meitat dels objectes recollits siguin peluixos és una de les qüestions que s'haurà d'interpretar a partir d'ara. El cap del departament de col·leccions i centres patrimonials del Muhba, Josep Bracons, subratlla que és la resposta que es va donar a un fet tan dur com un atemptat, i planteja que es deu fer per mimetisme en un món on tots els darrers grans atemptats s'han retransmès en directe. "Potser ho fan perquè ho han vist fer a altres llocs", indica. Un osset de peluix és un objecte tou, proper al cos, que parla d'infantesa i de tendresa, just el contrari d'una acció terrorista. De fet, a la Rambla també s'hi van dipositar molts dibuixos infantils.S'han trobat missatges en una quinzena d'idiomes. La majoria són en català, castellà i anglès, però també n'hi ha en altres llengües europees (com l'alemany, el francès, el portuguès i l'italià) i en àrab o xinès. Per a Montserrat Beltran, que dirigeix l'Arxiu Municipal Contemporani, considera que "el colofó" del projecte no arribarà fins que no s'hagi traduït el material. Per ara es conserva tot, tant els objectes que conserva el Muhba com els documents de l'arxiu, a l'espera de decidir-se més endavant què es fa amb tot plegat. Hi ha una part que es va mullar a la Rambla i és probable que no es preservi, però sempre en quedarà la memòria digital. Per ara, tot és massa recent encara per prendre una decisió.

