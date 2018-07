Sandro Rosell ja és camí de Catalunya: dormirà a Zuera abans d'ingressar a Brians 2

L'expresident del Barça Sandro Rosell ha abandonat aquest dimarts el centre penitenciari madrileny de Soto del Real, on ha estat en presó preventiva més d'un any, i ja va camí de Catalunya. La Guàrdia Civil s'encarrega del trasllat de Rosell, que aquesta nit dormirà a la presó de Zuera (Saragossa), amb la previsió que dimecres al migdia arribi a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). És la mateixa ruta que van fer els consellers durant el trasllat a presons catalanes.La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acceptar el passat 13 de juliol el trasllat a una presó catalana, un cop que la instrucció s'ha tancat i que ha proposat a la sala que el jutgi per blanqueig de capitals i organització criminal. Per tant, fins que no se celebri el judici l'expresident blaugrana podrà estar en una presó catalana.Rosell havia demanat el trasllat al·legant que així podia estar a prop de la seva família i que ja no tenia sentit la seva presència a la presó madrilenya de Soto del Real perquè ja ha conclòs la instrucció i només està pendent de judici. No obstant això, Lamela no ha acceptat la petició de llibertat que també li havia fet la defensa.