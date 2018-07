Nova amenaça de Borrell al Govern

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, considera que "està clar que la Generalitat no ha respectat el procediment que estableix la llei" a l'hora de reobrir les seves primeres delegacions a l'exterior, així que ha avisat: "No em deixen molt marge de maniobra". El dirigent socialista, que dilluns es va reunir amb el seu homòleg català, Ernest Maragall , afirma que li ho posen difícil per fer "tot el possible perquè els temes es puguin resoldre a través del diàleg", però es dona "encara un marge" per veure si "hi ha millor voluntat que a la reunió"."En cas contrari, no em quedarà més remei que aplicar la legislació vigent", ha avisat, referint-se a impugnar la creació d'aquestes delegacions, deixant clar que no li valen les raons que li va donar Maragall per justificar que l'obertura de les oficines al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Suïssa i França es comuniquessin al ministeri la vigília de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense temps per als preceptius informes d'Hisenda i Exteriors.Maragall va al·legar que la Generalitat complirà el procediment quan obri delegacions noves, però que aquestes no ho eren, sinó que existien abans que el les tanqués l'Estat en aplicació del 155. Borrell replica que les oficines van ser recorregudes pel govern espanyol per no haver demanat aquests informes. El recurs va decaure amb l'aplicació del 155, així que, "si es reobren, es reobre també el procediment". "És lògica aristotèlica", ha avisat.El ministre ha deixat clar que amb la lleis no es pot dir "ara l'aplico i ara no". "Si l'obre [una oficina] ha de demanar informe, i si l'està reobrint, això reobre els processos contenciosos que hi havia contra l'anterior", ha dit. El ministre ha argumentat que el govern espanyol està fent un "exercici d'extrem respecte" de les competències de les comunitats autònomes, però també ha deixat clar que reclama "reciprocitat" i "que es respectin les competències de l'Estat". Quan no és així, ha dit, cal "cridar l'atenció", i, si no hi ha resultat, tornar a fer-ho i, si segueix sense funcionar "no hi ha més remei que usar els recursos de l'estat de dret".Preguntat per la durada de la legislatura i les possibles noves exigències independentistes per seguir sustentant el seu executiu , el ministre ha deixat clar també que "res és més important per a un estat que la seva integritat territorial", de manera que "la durada d'una legislatura no es pot posar al plateret de la balança amb la integritat territorial". "No sé quins plans té Puigdemont, però la integritat territorial és l'objectiu únic i indeclinable de qualsevol govern", ha insistit.Pel que fa a la propera reunió de la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat, en què aquesta vol parlar també dels polítics presos i de la celebració d'un referèndum, Borrell ha afirmat que no veu raó per incloure el dret d'autodeterminació a l'agenda, tot i que ha deixat clar que no és el seu àmbit de competència i el seu ministeri ni tan sols està representat en una comissió d'ordre intern "per raons òbvies".Tot i això, ha remarcat que, tal com ha dit ja Pedro Sánchez, "el dret d'autodeterminació no està reconegut ni a la Constitució espanyola ni en el dret internacional, enlloc". "A veure si el senyor (Quim) Torra s'assabenta d'una vegada, el dret d'autodeterminació no està reconegut internacionalment enlloc", li ha dit a president català.

