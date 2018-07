El govern espanyol no descarta avançar eleccions després dels canvis a PDECat i PP

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha assegurat aquest dimarts que "ningú està pensant en avançar eleccions, tot i que ningú resistirà més enllà del que és raonable perquè seria absurd". Ho ha afirmat després de l'advertència de la nova direcció del PDECat conforme encarirà els seus suports a l'executiu al Congrés i el previsible rebuig del PP al sostre de dèficit.Dit això, ha apel·lat al president de la Generalitat, Quim Torra, "el president legítim, el que viu al Palau i no fora d'Espanya", a continuar amb la senda de diàleg iniciada amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per buscar una sortida a la situació política a Catalunya. "Esperem que no es arraconin", ha afegit. De fet, l'executiu català ha garantit l'estabilitat a la Moncloa si Sánchez també manté l'aposta pel diàleg i la negociació Segons Celaá, "el president espanyol està determinat a seguir per aquest camí que sap que és la seva responsabilitat i el seu deure i el president de la Generalitat té el deure i la responsabilitat, com a president legítim, de recórrer-la", ha dit, en un esmorzar del Fòrum Europa. És més, ha confiat que "davant de la confrontació que alguns desitgen", s'aportin propostes "del costat de la solució" com assegura que va fer Sánchez al Congrés, les idees del qual són "legítimes, viables i raonables".En canvi, ha advertit que "qui s'obstini a una proposta inviable sap que no arribarà a bon port". La també portaveu del govern espanyol ha dit que aquest respecta els processos interns de tots els partits, però ha recordat a Torra que l'obligació dels polítics és "treballar amb els instruments de la política" i aprofitar la "finestra d'oportunitat" que s'ha obert per "resoldre un problema arraconat en el passat, molt embullat", i aconseguir "que millori el futur de tota la societat catalana".Fonts de l'executiu havien admès, a primera hora d'aquest dimarts, que la situació política ha canviat amb l'elecció de la nova direcció del PDECat , encapçalada per David Bonheví i la diputada al Congrés Miriam Nogueras, però han assegurat que el govern espanyol seguirà el seu rumb i intentarà esgotar la legislatura i anar salvant cada obstacle que es presenti.Pel que fa a la reclamació del conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall , que en la pròxima comissió bilateral es parli de la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació i dels "drets i llibertats" dels polítics presos, Celaá ha dit no conèixer l'ordre del dia de la reunió, però ha apuntat que "una part parlarà del que consideri oportú i l'altra contestarà el que sigui procedent".Tot apunta, així, al fet que es repetirà el guió de la trobada entre Sánchez i Quim Torra, en què l'executiu va deixar clar que no impedeix que la Generalitat parlar del que volgués, però que respondria expressant les seves posicions. I, preguntada sobre si el govern espanyol estaria disposat a tornar a aplicar el 155 a Catalunya, ha replicat que no volia considerar futuribles.Pel que fa a l'elecció de Pablo Casado com a president del PP, el govern espanyol ja donava per fet que no pot comptar amb el seu suport. Amb tot, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va apel·lar divendres el PP a no vetar el sostre de dèficit amb la seva majoria absoluta al Senat amb l'argument que això restarà recursos a les comunitats autònomes.

