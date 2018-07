Malcom Filipe Silva de Oliveira. Aquest és el nom de la nova incorporació del Barça per a la temporada 2018-19. Procedent del Girondins de Bordeus, l'extrem brasiler destaca per la seva rapidesa i l'any passat va fer 12 gols a la lliga francesa. Signarà per 5 temporades i l'equip francès percebrà 41 milions d'euros i 1 en variables.Després que el Chelsea demanés 70 milions per Wilian, el Barça ha optat per aquest jugador de només 21 anys que ja tenia tancat el seu fitxatge per la Roma. A última hora, una oferta superior del Barça ha fet que acabi formant part de la plantilla d'Ernesto Valverde.L’any 2015 va arribar al Girondins de Bordeus amb només 18 anys, després de proclamar-se campió del Brasileirao amb el Corinthians, club en què s’ha format com a jugador. Segons ha informat el Barça , es tracta d’un jugador atrevit, veloç i amb un gran colpeig de pilota. Tot i ser esquerrà, domina a la perfecció les dues cames, i es troba còmode a les dues bandes, encara que acostuma a desenvolupar-se com a extrem per la dreta. Una de les seves virtuts és la verticalitat.És la tercera incorporació a la plantilla després d'Arthur i Lenglet.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)