Alcaldes de la Catalunya Nord signen un manifest a favor de les llibertats del poble català

Fins a un centenar d'alcaldes de la Catalunya Nord han signat un manifest en què es reivindica el respecte a les llibertats i als drets fonamentals del poble català. Un dels alcaldes francesos que l'ha signat, Jean Paul Billés, ha manifestat la "solidaritat" amb els representants municipals catalans. "Viuen coses a les quals nosaltres no estem acostumats", ha destacat el batlle.El manifest signat pel centenar de representants municipals francesos s'enviarà ara al president de la república francesa, Emmanuel Macron, perquè conegui el posicionament dels alcaldes de la Catalunya Nord. A més, Billés ha assegurat que també passaran l'escrit a altres municipis d'altres regions de França que ja han expressat la seva voluntat de signar-lo.El document s'ha entregat aquest dimarts als alcaldes membres de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en una reunió a Prats de Molló.La trobada ha arrencat amb la benvinguda del delegat del Govern a la Catalunya Nord, Josep Puigbert, que ha fet presentar a la seixantena d'alcaldes assistents a l'acte provinents de les dues bandes dels Pirineus, una trentena dels quals provenien de Catalunya i la resta eren de França. Posteriorment s'ha celebrat un torn obert de paraules en què el president de l'AMI ha destacat la importància del manifest pel "compromís amb els nostres drets polítics i socials".Per la seva banda, l'alcalde francès Jean Paul Billés ha explicat que els signants d'aquest manifest tenen una ideologia variada i en cap moment es vol interferir en el procés d'independència que viu Catalunya, sinó que el document té l'objectiu de defensar alguns dels drets bàsics com "la llibertat d'expressió, de reunió o la separació de poders" i ha destacat que aquesta és una lluita "molt important" per als municipis francesos.L'alcalde del municipi francès de Pesillà la Ribera ha destacat que "tot Europa hauria de mostrar-se unànimement" per dir que les vulneracions d'aquests drets fonamentals dels catalans per part de l'estat espanyol "no es poden permetre". És per això que ara han optat per fer arribar aquest manifest a d'altres pobles de diferents regions franceses perquè també mostrin el seu suport amb la defensa dels "valors democràtics".En aquesta línia, des dels ajuntaments francesos han garantit que "mai tindran prou paraules per agrair al poble de Catalunya el que ha demostrat" i per això reclamen al govern espanyol que permeti a "la gent expressar amb llibertat i dignitat" la seva voluntat política.Davant d'aquest agraïment, el president de l'AMI també ha volgut destacar el compromís que ha tingut la Catalunya Nord amb el poble català i ha recordat que en la reunió d'avui tots els polítics s'han sentit "tan ben acollits com s'hi van sentir tots aquells refugiats ara fa set dècades que fugien de la guerra i del règim franquista".

