JxCat denuncia que la retirada de sou als diputats suspesos s'ha fet sense el seu aval

Junts per Catalunya ha volgut deixar clar que la retirada de sou als diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena, situació que ha estat comunicada pel Govern, s'ha fet sense el seu aval i es tracta d'una decisió que no s'ha pres a la mesa del Parlament. Així ho ha explicat la portaveu adjunta del grup, Gemma Geis, que ha promès que emprendran actuacions per "revertir" aquesta situació, que atribueix a l'actuació de l'oïdoria de comptes."JxCat no avala que es tregui la nòmina als diputats. No és una decisió del Parlament o de la mesa, que és qui ha de donar les ordres", ha insistit Geis, que ha afegit que el seu grup seguirà defensant els drets dels diputats processats i que, per tant, farà tot allò que estigui a les seves mans per revertir la decisió. Ha esquivat, en aquest sentit, afirmar si hi ha algun altre grup que sí que hagi avalat la retirada del sou.La diputada, però, no ha aclarit a través de quin mecanisme pensen utilitzar per recuperar les retribucions. Sí ha admès que passar per la comissió de l'estatut del diputat, encara no constituïda formalment, és una de les possibles vies. La CUP ha demanat aquest dimarts que s'activi aquest mecanisme.Geis ha argumentat que no aplicar la suspensió el jutge seria "actuar amb obediència" al vot dels ciutadans a les eleccions del 21-D. En aquest sentit, ha recordat que el Tribunal Constitucional ha admès avui a tràmit el recurs d'empara de Jordi Sànchez contra la decisió del Suprem d'impedir la seva investidura i que, si no li acaba donant la raó, recorreran a Estrasburg.

