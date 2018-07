La CUP lamenta que el Parlament hagi suspès «de sou i de drets» els diputats processats

Trobo gravíssima la decisió unilateral de l'oïdora de comptes. S'està saltant el reglament del Parlament. Sobre el dictamen de Llarena cal que es convoqui la Comissió de l'Estatut del Diputat per interpretar el nyap de dictamen del jutge del Suprem. https://t.co/rBvTPOEIlU — natàlia sànchez dipp (@Nataliadipp) 24 de juliol de 2018

La CUP considera que la retirada del sou als diputats suspesos, situació que ha confirmat el Govern , suposa que el Parlament està acatant la decisió del jutge Pablo Llarena. Els anticapitalistes lamenten que no s'hagi garantit ni "el sou" ni els "drets" dels diputats i consideren que es tracta d'una acció "unilateral" de la cambra perquè, sota el seu criteri, la suspensió s'hauria d'haver sotmès a votació del ple en compliment al reglament de la cambra. "S'ha modificat l'aritmètica del Parlament. Si s'aplica la resolució directament, què estem debatent nosaltres? Per què ens ha votat la gent?", ha dit la diputada de la CUP Maria Sirvent.La diputada ha insistit que ni la mesa havia pres encara cap acord, ni s'ha reunit la comissió de l'estatut dels diputats, com demana la CUP, ni ha estat sotmesa a votació del ple la resolució del jutge. Els anticapitalistes sostenen que la figura de substitució del diputat no existeix en la legislació vigent i que l'únic que ha fet el jutge Llarena és inventar un mecanisme per no ser acusat de modificar les majories parlamentàries. Lamenten, en aquest sentit, que l'independentisme estigui acatant."Volem deixar clar que l'Estat no es mourà ni un sol mil·límetre si seguim dubtant i apostant clarament per una obediència a allò que ataca la sobirania del Parlament", ha denunciat Sirvent, que ha afegit que s'està transmetent el missatge que "l'aparell de l'Estat ho pot tot".La CUP ha assegurat que no entén que ERC o grups com els comuns o el PSC parlin de recuperar la normalitat. "Una normalitat en què la brutalitat repressiva cada vegada és més greu? En la qual aquest Parlament no pot desenvolupar cap tipus de decisió política?", ha dit Sirvent, que ha defensat que es respongui amb una acció política des del carrer "per obligar les institucions a doblegar-se a la voluntat popular". Els cupaires han conclòs que Junts per Catalunya i ERC estan "dilatant el procés d'emancipació nacional" amb les decisions que estan prenent aquesta legislatura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)