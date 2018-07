Denúncia a Ryanair perquè el telèfon d'informació sobre la vaga és de pagament

L’organització de consumidors andalusa Facua ha presentat una nova denuncia contra la companyia aèria Ryanair aquest cop perquè el telèfon d’informació sobre la vaga del 25 i el 26 de juliol a l’estat espanyol convocada pels tripulants de cabina de la companyia aèria irlandesa és un 902 de pagament.Facua assegura que aquesta mesura penalitza als consumidors afectats per la vaga i adverteix que una trucada d’uns deu minuts pot acabar suposant un cost per el client de més de sis euros, en cas que la trucada es faci a través de la companyia telefònica amb les tarifes més cares. Facua denuncia que la mesura de Ryanair va contra la legislació espanyola i europea.Ryanair ha carregat contra la companyia aèria irlandesa per haver posat en marxa el telèfon 902 051 292 per atendre les peticions d’informació dels passatgers afectats per la convocatòria de vaga a l’estat espanyol per aquest dimecres i dijous 25 i 26 de juliol.Facua ha remès l’escrit a Marta García Pérez, nova directora executiva de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) del ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.L’organització de consumidors andalusa demana al govern espanyol que insti a les autoritats autonòmiques a posar multes a Ryanair ‘’per saltar-se la legislació estatal i europea de defensa dels consumidors’’.Facua assegura que una trucada d’uns deu minuts pot arribar a suposar un cost de més de 6 euros amb la companyia de telefonia mòbil que tingui les tarifes més cares del mercat.

