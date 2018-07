Una empresa fumiga gratuïtament els pisos afectats per xinxes a Sabadell

Dos fumigadors preparant-se per entrar als pisos afectats per les xinxes a Sabadell. Foto: Meritxell Moreno

L’empresa CAT-H2O ha pres la iniciativa i aquest dimarts al matí ha començat a fumigar de manera gratuïta el bloc de pisos del carrer Cosidores, al barri d’Espronceda de Sabadell. Des de fa vora un mes, els veïns d’aquest immoble pateixen una plaga de xinxes que els han fet picades i els han fet malbé part del mobiliari i la roba.Davant d’aquesta situació, van denunciar el cas a l’Ajuntament, que en tractar-se de propietats privades van assegurar que no hi podien actuar. Això implica que els veïns han de fer front a les fumigacions, que segons càlculs de la mateixa empresa no baixarien dels 600 euros i fins i tot podrien superar els 1.000.“L’empresa és del barri, i després de veure com estem, amb tot el floc infestat i que ha fet que molts de nosaltres haguem hagut de marxar de casa, ens han ofert ajuda i ens ho fumigaran gratuïtament”, explica Meritxell Moreno, veïna afectada, a. “Aquí al barri som gent humil, i no podem pagar tractaments de gairebé mil euros, són massa diners per nosaltres, però l’empresa tampoc es pot fer càrrec de tot el veïnat”, afegeix.Dues persones de l’empresa han accedit aquest matí a primera hora als pisos i han començat el tractament. Asseguren que els insectes s’havien amagat en el sistema elèctric, d’on “sortien a cabassos” dels endolls, així com en altres espais amagats de la casa. El tractament es durà a terme durant tot el dia d’avui i s’haurà de repetir d’aquí a 15 dies.La solució, tot i que satisfà als afectats, no és la millor, asseguren, donat que consideren que l’Ajuntament “podria haver fet més”. En aquest sentit, expliquen que el consistori els va oferir que primer paguessin els tractaments i que posteriorment, d’acord amb la renda de cada veí, es farien les aportacions econòmiques corresponents.Per la seva banda, l’Ajuntament assegura que ha reforçat les actuacions en relació amb la plaga de xinxes, destinant equips de recollida d’objectes voluminosos i de neteja viària, que han posat una atenció especial als carrers afectats i a la zona d’influència. A més, també s’ha contractat un equip de matí i tarda que recull objectes voluminosos, per assegurar una continuïtat del servei durant aquesta setmana.

