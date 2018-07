​El TSJC prohibeix les estelades a la via pública o en edificis de l'administració

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència en la qual prohibeix la col·locació d'una bandera estelada en una plaça de Sant Cugat del Vallès.El tribunal sosté que aquesta bandera "constitueix un símbol de la reivindicació independentista d'una part dels ciutadans catalans representats per una part dels partits polítics" i no té reconeixement legal vàlid com a "símbol oficial de cap administració territorial", de manera que resulta "obvi" que el seu ús "només pot ser qualificat de partidista".El TSJC es remet a una decisió adoptada en 2016 per la Junta Electoral Central, que va ordenar retirar estelades d'edificis públics, i entén que la doctrina s'estén també a altres llocs públics, en defensa de la "neutralitat institucional". Ja el 2014 una jutgessa va ordenar a l'ajuntament la retirada de la bandera . La magistrada assegurava que no es podia col·locar la bandera independentista en edificis públics perquè és "un símbol partidista". La resolució considerava que limitar la definició "edifici públic" a "estrictament a un element constructiu amb parets i sostre, no s'ajusta a la definició que d'aquest concepte fa la Reial Acadèmia Espanyola".Ara, el TSJC ha refermat aquesta decisió i ha donat resposta a la denúncia de Societat Civil Catalana (SCC) contra la decisió de l'Ajuntament de Sant Cugat d'instal·lar-hi l'estelada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)