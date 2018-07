El TC admet a tràmit els recursos de Puigdemont i més de 30 diputats contra els processaments de Llarena

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat els recursos d'empara presentats per Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull i una trentena de diputats contra la interlocutòria de processament dictada pel jutge instructor del Suprem Pablo Llarena el 23 de març. En aquesta resolució fixava els delictes pels quals els volia dur a judici, entre ells el de rebel·lió, que ha suposat la suspensió de les funcions dels diputats empresonats i els que són a l'estranger.Els diputats recorren en empara al TC perquè consideren que la resolució de Llarena vulnera el dret fonamental dels diputats del Parlament a exercir el seu càrrec públic en condicions d'igualtat, tal com recull l'article 23 de la Constitució. El tribunal admet els recursos però no es pronuncia sobre el fons de la qüestió, que haurà d'estudiar perquè reconeix que no existeix prèviament jurisprudència. A més, concedeix deu dies al Suprem perquè enviï certificació o fotocòpia de les interlocutòries de processament.

