L'exorcista del bisbat de Girona: «Si haig de fer fora el dimoni ja m'enviaran el formulari»

El bisbat de Girona té, des d'aquest dilluns, un exorcista a la diòcesi. El bisbe Francesc Pardo ha donat el càrrec al rector de Roses i Palau-saverdera, el mossèn Josep Puig Bofill. Ho fa complint la directiva del Vaticà que demana que cada diòcesi tingui un exorcista. Com que la de Girona no en tenia –de fet, mai n'hi ha hagut cap d'oficial- el bisbe ha creat aquesta figura donant compliment al desig del Papa Francesc. Aquest nomenament entrarà en vigor el proper mes de setembre.



El nou exorcista de la diòcesi va ser ordenat el 1984 i, a més de portar les dues parròquies de l'Alt Empordà, també és consiliari diocesà de Vida Creient, arxipreste de l'Alt Empordà Marina i membre del col·legi de consultors.

Mossèn Puig, en declaracions a Catalunya Informació , ha explicat que té clar que el mal existeix, parlem de dimonis o no, i que no pensa suplir la feina de cap psiquiatre. I si apareix algun cas de possessió, l'estudiarà i escoltarà la persona afectada.El rector ha reconegut que no ha rebut cap formació i ni molt menys és una especialista sobre l'exorcisme. Hi ho ha explicat de manera clara: "Si s'ha de convidar el maligne que marxi, doncs mira, s'ha d'haver de fer. Ja suposo que em passaran el formulari per fer aquestes coses." També ha dit que no farà cap cerimònia cridanera per treure el dimoni d'aquelles persones que es creguin posseïdes, però sí que resarà per ajudar-les.El mossèn de Roses reconeix que mai s'ha trobat amb cap persona posseïda: "Es veu que sí que n'hi ha algun. Jo no n'he trobat cap per ara. Però si és que hi és deu costar molt de distingir si és que realment ho és o no. Pregant i encomanant-ho a Déu mirarem de fer-ho possible."El bisbe de Vic, Romà Casanova, també va nomenar el passat 13 de juliol un exorcista per a la diòcesi en la figura del mossèn Joan Prat i Jorba, actualment delegat episcopal de Pastoral Penitenciària i rector de la Parròquia de Sant Josep del Poble Nou de Manresa.