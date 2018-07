Condemnat a un any de presó el jove que va colpejar el cotxe de Montoro

L'Audiència de Barcelona ha condemnat dos dels nou joves de Vilanova i la Geltrú que havien anat a judici pels disturbis en un míting del PP el 2014. Per una banda, el tribunal ha dictat una pena d'un any de presó per al noi que va colpejar el cotxe de l'exministre Cristóbal Montoro, segons ha avançat el 324 Al mateix temps, ha dictat una condemna de sis mesos de presó per al noi acusat de propinar un cop al cotxe de Montoro amb un pal de bandera. L’Audiència ha rebaixat així les penes sol·licitades per la Fiscalia i per l’acusació particular, que eren de 4 anys de presó per al primer condemnat i de 8 anys per al segon.A les seves peticions, tant el ministeri públic com l’acusació particular –exercida per un Policia Local de Vilanova- també reclamaven 4 anys de presó per a altres cinc processats. Pel que fa als tres acusats restants, la Fiscalia en demanava l’absolució però l’acusació particular sol·licitava 11 mesos de presó i 3.000 euros de multa per a tots tres.Segons les acusacions, durant el judici havia quedat provat que els joves havien actuat “organitzadament” per “atemorir” Cristóbal Montoro i l’aleshores líder del PP a Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, a la sortida d’un acte electoral el maig de 2014. Aquests set processats, però, han quedat absolts.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)