Txarango impulsa un festival inclusiu a Ripoll

La directora gerent de la Fundació MAP, Hermínia Ordeig, ha explicat com funcionarà el festival INSPIRA Foto: Isaac Muntadas

L'Ajuntament de Ripoll i la Comissió de Festes també col·laboraran el 'organització de l'esdeveniment Foto: Isaac Muntadas

El cantant de Txarango, Alguer Miquel, desitja que aquest festival pugui ser una ''llavor'' per edicions futures. Foto: Isaac Muntadas

El proper dia 29 de setembre ja està marcat en vermell al calendari per la celebració del primer festival inclusiu Inspira a Ripoll . El grup ripollès Txarango serà el principal reclam d'un esdeveniment que servirà, un cop més, per celebrar els 50 anys de la Fundació MAP L'entitat comarcal que ajuda a les persones amb discapacitat serà la principal organitzadora d'aquesta jornada. Però el MAP no estarà sol. L'Ajuntament de Ripoll i la Comissió de Festes també hi donaran un cop de mà per garantir que el festival sigui un èxit. Les previsionsés que es puguin arribar a reunir unes 4.000 persones al nou sector de la Devesa del Pla -entre el passeig del Pla i l'avinguda del Tèxtil- en un espai que es tancarà aquell dia i només s'hi podrà accedir pagant.La directora-gerent de la Fundació MAP, Hermínia Ordeig, ha explicat que no podien tancar l'any del cinquantè aniversari sense fer un acte central obert a tothom. Ordeig ha assegurat que Txarango és ''qui millor comparteix els valors'' del MAP i no s'ho van pensar dues vegades abans de trucar-los. El primer contacte per la creació d'aquest festival el van tenir el mes de març de 2017, quan el grup del ripollès va fer una visita a la seu de la fundació.El MAP volia fer un concert pensant amb els usuaris que atenen arreu de la comarca i que tenen més dificultats per accedir a activitats d'aquest tipus. Txarango va desenvolupar la idea i, en comptes de fer només un concert, es farà tota una tarda-nit (16 a 1) d'activitats inclusives adequades per tots els públics.El festival inclusiu Inspira serà un espai en què hi confluiran la celebració dels 50 de la Fundació MAP amb la cultura, la música, les arts escèniques i els tallers com a eina d'integració social i transmissió de valors. La zona de la Devesa del Pla es tancarà per la ocasió i es dividirà en quatre zones. En primer lloc, hi haurà un espai de sensibilització on s'hi ubicaran els diferents col·lectius, entitats vinculades a la cultura, a la discapacitat i al tercer sector. Aquí també hi tindran cabuda les entitats més locals i comarcals. Llavors, hi haurà un espai amb activitats, espectacles i tallers per un públic més infantil i familiar. A més, cap a la zona més propera al Mercadona s'hi instal·laran lavabos portàtils i un espai de 'food trucks' per poder menjar dins del recinte.Finalment, s'ubicarà un escenari principal on hi actuarà Txarango (21h), precedit per un grup teloner, i seguit d'un discjòquei. Des del MAP han anunciat que en revelaran els noms durant els propers dos mesos. Ordeig ha insistit en què tots els espais estaran adaptats per les persones amb mobilitat reduïda, les quals podran gaudir d'un espai privilegiat alhora d'escoltar el concert de Txarango. Està previst que, com a mínim, hi hagi uns 70 voluntaris -entre usuaris i treballadors del MAP i de la Comissió de Festes- per tirar endavant el festival. Les entrades costaran 10 euros (a partir dels deu anys); 6, pels nens d'entre 5 i 9 anys i serà gratuït pels menors de 4 anys. A més, es posaran a la venta a partir del proper dia 27 de juliol i es podran adquirir físicament a la Fundació MAP i al CAT de Can Guetes.Tan Ordeig com l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, han afirmat que voldrien que el festival Inspira pogués tenir una continuïtat en el temps. Les ganes i la il·lusió hi són. Ara només falta que el públic els acompanyi; tot i que estan convençuts que serà un èxit. Precisament, el cantant de Txarango, Alguer Miquel, ha afirmat que això és el començament d'una història ''meravellosa'' i ho ha comparat amb el Clownia. ''La nostra experiència és que acaba sent la gent qui ho escull. El primer Clownia el vam muntar plantejant un espai, però les coses depenen de la resposta de la gent'', ha apuntat.Tot i així, la voluntat de Miquel és construir una història ''bonica i permanent'' i ha assenyalat que ara és el millor moment per arrencar-ho i aconseguir plantar un llavor perquè pugui arribar lluny, però ''sense pressió''. ''Ens encantaria que Ripoll tingués un festival com aquest i sempre hem tingut la necessitat de tornar a casa allò que hem rebut'', ha subratllat.El cantant de Txarango també ha recordat que aquest concert serà l'última oportunitat de poder escoltar en directe les cançons del disc ''El cor de la terra'' abans del concert final de la gira previ a l'aturada de més d'un any prevista pel grup ripollès per treballar en la composició d'un nou àlbum. Miquel desitja que aquest festival sigui un esdeveniment de comarca i de país i que serveixi per continuar teixint complicitats amb la Fundació MAP com en els darrers temps (calendari, cessió del 50% dels drets d'autor de la cançó Mil Ocells, participació a l'Espai Consciència del Clownia 2017 i 2018, etc).Per acabar, Munell ha llegit les paraules que hi havia en una tassa de la presentació per definir el festival i el què hi aporta Txarango i la Fundació MAP. ''Somnis, il·lusió, confiança, autenticitat, entusiasme, talent, creativitat, compromís, esforç i felicitat'', ha recitat. El compte enrere pel festival ja ha començat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)