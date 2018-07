El Govern garanteix estabilitat a Sánchez si manté l'aposta pel diàleg i la negociació

Pedro Sánchez gaudirà del suport dels grups independentistes al Congrés si manté l'aposta per al diàleg i la negociació. Així ho ha assegurat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, malgrat que la Moncloa ha considerat que el congrés del PDECat suposa un canvi en l'escenari polític i que la vicepresidenta d'aquest partit, Míriam Nogueras, afirmés que ara l'executiu central ho tindrà més complicat "Apostem per l’estabilitat de l'estat espanyol sempre i quan segueixi avançant en el diàleg i la negociació política vagi en el camí de resoldre la situació política que està pendent de resoldre", ha asseverat la també portaveu del Govern, que insisteix que l'executiu català segueix apostant pel diàleg i està en contacte amb els grups d'ERC i el PDECat al Congrés. Ha subratllat, de fet, que el seu "rol és diferent ara que el que hi havia amb el govern de Mariano Rajoy, quan no era necessari el suport dels grups independentistes, però Pedro Sánchez va ser investit gràcies als seus vots" i, pera tant, són més decisius.Així, pel que fa al sostre de despesa dels pressupostos de l'Estat del 2019 , que es votarà divendres, Artadi ha recordat que els vots del PP són imprescindibles, perquè s'han d'aprovar tant al Congrés com al Senat -on els populars tenen majoria absoluta-. Ha lamentat que els populars preparin una estratègia de bloqueig que no permeti incrementar la despesa tot i la millora econòmica, però ha deixat en mans del PSOE traçar l'estratègia per esquivar aquest veto. Si ho aconsegueix, la Generalitat disposarà de més màniga per preparar els comptes de l'any vinent, però a costa d'augmentar l'endeutament.Igualment, la consellera s'ha mostrat confiada que s'acabi de tancar entre aquest dimarts i dimecres l'ordre del dia de la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat prevista per la setmana que ve. "No ens hem trobat amb un veto sobre temes a parlar", ha celebrat, per bé que encara estan treballant els temes a abordar i en quins posar més èmfasi. El Govern, però, voldria també ja posar el focus en les altres comissions bilaterals, posant-hi data i ordres del dia des de ja, per avançar amb més rapidesa.Una de les primeres decisions que marcaran un punt diferencial en la bilateral és que la reunió d'aquest òrgan que no es convoca des de l'any 2011 és que se celebrarà a Barcelona i no a Madrid. Així ho van acordar el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, i la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet , els dos principals interlocutors de la comissió, en una reunió aquest dilluns. Maragall va posar condicions per marcar l'agenda de la trobada i va reivindicar que, més enllà de parlar de competències, d'inversions i de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, s'havia d'incloure a l'ordre del dia el fet de poder parlar de la situació dels presos i dels exiliats, així com del dret a l'autodeterminació.També pel que fa a la normalització institucional, el comissionat per al desenvolupament de l'autogovern, Pau Villòria , ha assistit a l'inici de la reunió del Govern "per compartir la iniciativa d‘estudiar quin impacte ha tingut l'aplicació del 155, fer-ne inventari i quantificar-lo en diners i afectació de persones i entitats", segons ha explicat Artadi.

