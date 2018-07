Mor una dona de 64 anys en un accident de trànsit al Berguedà

Segons fonts del Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís quan faltaven tres minuts per les 12 del migdia. Com a conseqüència de la topada, ha mort la conductora i única ocupant del turisme. Arran de la incidència, s’han mobilitzat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat el servei de suport psicològic.

Una dona de 64 anys ha mort aquest migdia en un accident de trànsit a Graugés (Avià). Segons han explicat fons coneixedores a, la víctima s'ha accidentat a la carretera BV-4135, al punt quilòmetric 2, quan el seu vehicle ha sortit de la carretera tot sol per causes que es desconeixen. La dona era veïna de Berga.El vehicle de la víctima ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre en una zona on hi ha dos metres de desnivell. No hi ha altres cotxes implicats. La BV-4135 és la via que va del nucli de Cal Rosal al Molí del Castell d'Avià.

