La Diputació de Barcelona invertirà 30 milions d'euros en la modernització dels polígons

Marc Castells parla amb el responsable del Polígon de Bufalvent, entre Valentí Junyent i Jaume Arnau. Foto: Pere Fontanals

Projectes subvencionats Projecte Municipi Cost total Import subvencionat Sant Quirze Polígons Actius Sant Quirze del Vallès 625.068,08 531.307,80 Millora de les infraestructures i serveis dels c. Doctor Trueta i c. Alfred Nobel al pPolígon Industrial Font del Ràdium de Granollers, per adaptar-lo a les dinàmiques del seu entorn Granollers 1.098.836,34 700.000,00 Projecte d'obres de reurbanització Polígon industrial Can Cortès Nord Palau-Solità i Plegamans 1.096.309,18 450.000,00 Conjunt d'actuacions per a la modernització dels polígons industrials de Sant Fruitós de Bages Sant Fruitós de Bages 961.556,62 671.556,62 Modernització PAE Sud de Cardedeu 2018 Cardedeu 421.055,37 357.897,06 Substitució de l'enllumenat públic dels polígons industrials de Llinars del Vallès Llinars del Vallès 183.300,48 155.805,40 Millora de canalització de les aigües residuals i del ferm de les voreres del PAE la Cort, Cardona Cardona 439.080,82 373.218,70 Torrent d'en Puig: inversions estratègiques per un polígon més eficient, sostenible i competitiu Arenys de Munt 267.480,92 102.617,17 Pla de modernització i millores als polígons de Polinyà Polinyà 1.047.059,06 772.000,00 Projecte de Millora dels Polígons d'Activitat Econòmica de Can Magarola i Can Prat de Mollet del Vallès Mollet del Vallès 334.752,26 234.326,58 Projecte de modernització dels serveis dels polígons industrials del municipi de Puig-reig Puig-reig 100.953,63 76.320,95 Projecte específic de modernització de polígons 2018 Santa Perpètua de Mogoda 1.000.000,00 675.000,00 Actuacions de millora del polígon industrial la Pedrosa Masquefa 1.098.606,32 765.000,00 Avantprojecte d'implantació d'un carril bici des de la rotonda sud de la Ronda Santa Maria, fins a la rotonda sud de la carretera B-141; i pavimentació de l'avinguda Torre Mateu entre el carrer Molí d'en Planes i la carretera B-141 Barberà del Vallès 941.600,00 630.000,00 Modernització Polígons Industrials de Manresa Manresa 646.784,15 407.474,02 Millora dels Polígons Industrials El Vivet i Castellets Taradell 523.603,20 400.556,45 Millora de l'enllumenat públic del Polígon Industrial els Garrofers Vilassar de Mar 158.287,68 106.844,18

El polígon industrial de Bufalvent de Manresa ha acollit aquest dimarts la presentació del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació de Barcelona , que destinarà un total de 30 milions per a la millora i modernització dels polígons de la demarcació. Aquest dimarts s'han presentat els primers 15 milions d'ajudes, i la propera tardor se'n presentaran 15 milions més.Fins a 71 projectes es van presentar a les sol·licituds, dels quals 17 van ser aprovats en aquesta primera fase, amb 22 polígons beneficiats. El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha destacat en la seva intervenció l'exemple que suposa per a tots els polígons de la demarcació l'Associació d'Empresaris de Bufalvent, tant pel que fa a innovació com a capacitat organitzativa. "Només un 12% dels polígons tenen associació d'empresaris", ha destacat, tot assenyalant que "no hi ha futur per a qui no col·labori" amb els seus veïns.Castells ha posat èmfasi en la importància de la indústria del país, "sóc un polític industrialista" ha assegurat. La demarcació té el problema de la fragmentació industrial: "Tenim 1.078 polígons, però la majoria són petits i obsolets", ha dit. "El 48% són anteriors a 1978, i el 58% de les naus també són anteriors a aquesta data", ha assenyalat per documentar aquesta realitat.El president de la Diputació i alcalde d'Igualada ha sentenciat que "la fibra òptica és la carretera del segle XXI, i per tant calen inversions en aquest sentit", però també ha reivindicat el paper de la indústria en el teixit de les ciutats. "Hem d'entendre els polígons com a part de la ciutat" i ha posat l'exemple de Bufalvent, amb gairebé 5.000 treballadors.La presentació ha finalitzat amb una visita a la llar d'infants Bressolvent que dona servei al polígon.

