​Desallotgen l'assentament de barraques de Glòries, un dels més grans de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat el matí d'aquest dimarts l'assentament situat en un solar entre els carrers de Bolívia, Àlaba, Tànger i Pamplona, proper a la plaça de les Glòries i l'avinguda de la Meridiana, on vivien unes 60 persones. Es tractava d'un dels espais de barraques més grans de la capital catalana, i havia proliferat especialment en els darrers mesos , quan bona part d'aquest indret s'havia anat omplint. Es tracta d'un solar ocupat des del març del 2016 amb una part privada que ja va ser desallotjada i una pública, de la qual el jutge n'ha autoritzat el desallotjament aquest dimarts després que l'Ajuntament ho sol·licités d'ofici el juny del 2017 per motius de seguretat, salubritat i per donar un ús a l'espai, ha informat el consistori.Diversos equips municipals treballen amb les persones que viuen al solar des de fa setmanes i els serveis socials els han ofert atenció i allotjament, encara que una part dels qui hi vivien ho han rebutjat. L'Ajuntament assegura que ha parlat amb 61 persones que pernoctaven en el solar, encara que hi ha "una xifra afegida de persones, fluctuant", que mantenen material a l'assentament o hi passen el dia i que han rebutjat fins ara qualsevol oferiment dels serveis socials.L'operatiu de desallotjament ha comptat amb agents de seguretat, neteja i serveis socials, que han ofert allotjament d'emergència i atenció als centres de primer acolliment o en pensions.Segons dades del primer trimestre, a Barcelona hi viuen 536 persones en 77 assentaments diferents, quan el 2012 –any en el qual es va crear l'Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI)- eren 735 a 62 solars.El mínim es va registrar el 2015, amb 412 persones dormint a 50 assentaments, i fins al 2017 la xifra s'ha mantingut estable, encara que durant els darrers mesos s'ha incrementat, especialment després de l'arribada de famílies d'ètnia gitana procedents de països d'Europa de l'Est.

