​El TC admet el recurs de Cs contra els acords del Parlament per la llei de transitorietat

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat el recurs d'empara presentat pel grup parlamentari de Ciutadans (Cs) contra els acords del Ple i de la Mesa del Parlament que qualificaven i admetien a tràmit la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.La cambra catalana va aprovar aquesta llei el 8 de setembre del 2017. En el recurs, els diputats de Cs demanen que es declari la vulneració del seu dret fonamental a la participació en assumptes públics en condicions d'igualtat. La providència del TC raona que en aquest cas concorre una "especial transcendència constitucional perquè pot tenir unes conseqüències polítiques generals".El Constitucional reclama al Parlament que, en un termini màxim de 10 dies, enviï a l'alt tribunal els acords del Ple del dia 7 de setembre sobre l'alteració de l'ordre del dia i sobre la supressió dels tràmits legals preceptius i reglamentaris, així com els acords de la Mesa dels dies 7 i 8 de setembre "sobre la denegació del degut trasllat de la sol·licitud de dictamen i sobre la no estimació de la petició de reconsideració contra l'acord denegatori anterior".La resolució també dona 10 dies a poder comparèixer en el procediment obert a qui en sigui part.

