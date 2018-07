El Govern reconeix que els diputats processats han deixat de cobrar el sou

El Parlament va retirar la retribució als diputats processats tan aviat el Suprem va dictar l'ordre de suspensió . "L'oïdora de comptes de la cambra va tallar la retribució quan va rebre la suspensió per part del jutge Pablo Llarena, però està en els llimbs", ha reconegut la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que igualment ha apuntat que s'està analitzant la nova situació arran de la retirada de les euroordres i, per tant, "què passa amb els sous, l'acta..., cal estudiar quina translació té".Davant d'aquest fet, la també portaveu del Govern ha matisat que "això no vol dir que no s'intenti revertir" aquesta qüestió i tampoc "no vol dir que estiguin suspesos, sinó que se'ls ha deixat de pagar des del 13 de juliol". Ara bé, ha assenyalat que, davant d'aquest fet, "la mesa ha de prendre una decisió" que haurà de decidir "amb el reglament a la mà".En relació a la gestió dels diputats processats, no hi ha acord entre JxCat i ERC , però Artadi donar "per tancat el xoc" de la setmana passada que va oblidar a suspendre un ple . Destaca que no hi ha ple fins a l'octubre i, per tant, "hi ha més marge" per llimar diferències i ja s'està "treballant de cara a la retirada de les euroordres per prendre una decisió el setembre" que estigui consensuada. L'evolució dels recursos dels diputats també hi pot influir.En tot cas, l'executiu català celebra "els darrers esdeveniment que provoca que el jutge Llarena hagi de retirar les euroordres", motiu pel qual aquest dissabte diversos membres del Govern, entitats i partits aniran a rebre Carles Puigdemont a Waterloo "en una reivindicació que evidencia que, si els exiliats poden viatjar per tota Europa, té menys sentit encara que els presos estiguin tancats".Així mateix, la portaveu del Govern ha apuntat que Puigdemont està reben exclusivament "les aportacions que preveu la llei" i, per tant, s'ha activat l'oficina de l'expresident, amb els nomenaments de personal i els preparatius de seguretat. Ara bé, ha recordat que "la retribució no la pot rebre mentre tingui càrrec públic" i, en cas que deixi de ser diputat amb tots els efectes -independentment que rebi el sou o no-, la retribució com a expresident "seria la que marca per llei".

