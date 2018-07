​La Guàrdia Civil identifica alcaldes de l'AMI que es dirigien a Prats de Molló

Som a #pratsdemollo en la trobada amb els alcaldes de la Catalunya Nord que han signat un manifest per la defensa dels drets democràtics de #Catalunya i per exigir la #llibertatpresospolíticsiexilats 🎗🎗🎗 pic.twitter.com/BELzZcxJd3 — AMI (@AMI__cat) 24 de juliol de 2018

.@Josepmcervera (@AMI__cat): “La situació de Catalunya és difícil d’encaixar a l’#Europa del segleXXI, però és evident que hi ha moltes institucions que miren cap a una altra banda. Per això, el suport dels alcaldes de la #catalunyanord és important per nosaltres” pic.twitter.com/aoC9YZrUMN — AMI (@AMI__cat) 24 de juliol de 2018

La Guàrdia Civil ha identificat a Coll d’Ares diversos alcaldes de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) que es dirigien a una reunió a Prats de Molló amb batlles de la Catalunya Nord, segons ha informat la mateixa entitat.Els agents els han aturat, els han demanat la documentació a on anaven i, en alguns casos, els han registrat. Llavors els han deixat marxar.L’acte a Prats de Molló té per objectiu donar suport a les llibertats democràtiques del Principat. Els alcaldes de la Catalunya Nord han criticat el silenci de la Unió Europea i també el de França per tot el que està passant a Catalunya. “Nosaltres no volem quedar callats”, han apuntat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)