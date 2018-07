Carmen Lamela, premiada amb una plaça al Suprem

La jutge Carmen Lamela serà la nova magistrada de la sala segona del Tribunal Suprem. El Consell General del Poder Judicial ha anunciat que ha estat la més votada per ocupar la plaça que havia quedat vacant per la mort de José Manuel Maza mentre exercia com a fiscal general de l'Estat. Lamela ha obtingut 13 dels 21 vots del ple.Va ser Lamela qui va instruir inicialment la causa contra els líders independentistes des de l'Audiència Nacional i els va enviar a presó preventiva. Va ser ella la que va ordenar l'empresonament dels presidents de l'ANC, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Lamela va assumir el cas contra els dos dirigents el 25 de setembre, cinc dies després dels escorcolls a la seu del departament d'Economia, que van suposar l'inici de la investigació contra Sánchez, Cuixart, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la intendent Teresa Laplana.Lamela va retenir durant un temps en les seves mans el processament pels mateixos delictes de rebe·lió i sedició contra el president Puigdemont i els seus consellers. Un dels seus arguments era que la llei orgànica del Poder Judicial dona a l'Audiència Nacional la competència en els "delictes contra la forma de govern". El novembre passat, va acceptar enviar al Tribunal Suprem totes les causes per rebel·lió i sedició . Així ho va comunicar en un informe al jutge Pablo Llarena en què es manifestava favorable a aplegar tots els processos en una causa conjunta.Qui era aleshores ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, la va condecorar-la, amb una medalla que va rebre just el 2 d'octubre, Dia dels Àngels Custodis, patrons de la policia espanyola. La jutge és germana de María Luisa Lamela, interventora general de l'Estat

