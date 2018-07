La Iaia, Els Catarres i Love of Lesbian, entre les 135 propostes musicals de la Mercè 2018

Presentació de la programació del Festival BAM i Mercè Música Foto: Esteve Plantada

Artistes internacionals com Mercury Rev i Monochrome Set, referents locals com Dr. Calypso, La Iaia, Doctor Prats, Els Catarres o Love of Lesbian, música per a tota la família al Passeig Companys, homenatges al Paral·lel i a la sala Apolo en el seu 75è aniversari, músics jueus i musulmans tocant davant d'una catedral catòlica, i Lisboa com a ciutat convidada, amb la màgia dels fados. Són només alguns dels ingredients del BAM Mercè Música 2018, que del 21 al 24 de setembre convertiran Barcelona en un aparador de les millors propostes del moment.En total seran 135 propostes artístiques de 19 països, repartides en 14 espais diferents de la ciutat. Una programació que compta amb una dada d'especial rellevància: la presència gairebé paritària pel que fa a les dones, visible en 56 de les 132 formacions confirmades fins ara –encara falta per saber quins seran els tres grups finalistes del Sona9–, amb el BAM amb unes xifres que encara són més eloqüents: 24 del 42 grups tenen presència femenina.En aquest sentit, Dani Granados, director del programa Cultura Viva i assessor de Presidència de l’Institut de Cultura de Barcelona, ha assegurat en la presentació de la programació musical de la Mercè que "la música és una molt bona eina per desenvolupar la idea del valor públic de la cultura". Granados ha afegit que "la música pot generar programacions diverses, sensibles, equitatives, especialment pel que fa a les dones. També és un gran mitjà per afavorir la capacitat crítica. En aquest mandat, la música ha estat una prioritat per a l'ICUB, amb canvis normatius per afavorir la música de petit format", ha reblat.El director del Mercè Música, Jordi Turtós, ha volgut destacar l'escenari que es va estrenar l'any passat, el Parc Central de Barris, on ha subratllat l'actuació del Vozes, un projecte "que fa servir la música com a eina d'inclusió, amb més de 500 nens implicats". Turtós també s'ha aturat especialment les actuacions a l'avinguda de la Catedral. "Seran tres nits molt especials. La primera, dedicada a Lisboa, amb una nit de fados. La segona, amb Miquel Gil i Pep Gimeno, 'Botifarra' i el seu repàs extraordinari al folklore valencià".La tercera és "la cirereta", en paraules del director: veurem l'actuació d'El Gusto, una formació que recupera la Música popular d'Algèria i que barreja intèrprets musulmans i jueus per interpretar chaâbi algerià, "un so tradicional aparegut al final del segle XIX a cavall de la música andalusí i el flamenc". La singularitat de l'actuació serà "veure músics jueus i musulmans tocant plegat davant d'una catedral catòlica".En la programació musical d'aquesta Mercè no podia faltar-hi l'escenari "Mediterràniament" d'Estrella Damm, a la platja del Bogatell. "Aquest any hi haurà dues nits –assenyala Turtós–. La nit de dissabte, amb segell pop-rock i les propostes de La Iaia, Love of Lesbian i la Fundación Tony Manero. I diumenge, la fusió de Doctor Prats, Els Catarres i Gertrudis".La plaça dels Àngels tornarà a ser l'escenari de les propostes de més renom internacional del BAM, amb una programació formada per l'afrojazz i l'afrobeat de Maisha i Kokoroko (divendres 21 de setembre), pels jamaicans Masego i el rap d'Oddisee (Dissabte 22 de setembre), i el rock psicodèlic de Mercury Rev i el pop de The Monochrome Set (diumenge 23 de setembre). El pressupost total, segons ha explicat l'organització, està al voltant d'1.170.000 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)