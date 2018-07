VÍDEOS Aturen el Tour de França per la presència de gasos lacrimògens

🚴‍♂️ #TDF2018. Se reanuda la carrera. 187,7 km. 🏁



📹LO NUNCA VISTO EN EL TOUR: Corredores aplicándose colirio a los ojos debido a gas lacrimógeno



Hay 2 versiones:



➡️ Lo utilizaron los granjeros para protestar



➡️ Lo utilizó la policia para disolver la protesta pic.twitter.com/KyGwTh2hzY — La Vuelta Stats (@lavuelta_stats) 24 de juliol de 2018

La que se acaba de liar en el Tour de Francia, protesta de agricultores para la carrera. pic.twitter.com/DRL8EPFCba — tsvet (@tsvetonline) 24 de juliol de 2018

La setzena etapa del Tour ha quedat interrompuda per una protesta de pagesos que ha acabat amb llançament de gasos lacrimògens.L'incident s'ha produït a una trentena de quilòmetres de la sortida, a Carcassone. Els manifestants havien llançat bales de palla a la carretera. Els gasos lacrimògens que han afectat la competició haurien estat llançats per la policia per dissoldre la manifestació minuts abans de l'arribada del gran grup, fet que ha obligat als ciclistes a rentar-se la cara i, fins i tot, als serveis mèdics atendre a diversos corredors amb col·liri i neutralitzants.

