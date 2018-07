El Constitucional admet els recursos de Forcadell, Romeva i Bassa contra la presó provisional

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat els recursos d'empara presentats per les defenses de Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa contra la interlocutòria de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem que el passat 17 de maig va confirmar la seva presó preventiva.La providència de l'alt tribunal considera que en els recursos concorre "una especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta a una faceta del dret fonamental sobre el que no hi ha doctrina d'aquest tribunal".Els tres empresonats invoquen la vulneració del dret a la llibertat i a la participació política, a la llibertat ideològica, a la legalitat penal, a la presumpció d'innocència i al jutge ordinari predeterminat per la llei i al jutge imparcial per impossibilitat de recursació als magistrats del TC.Tots tres van ser empresonats el passat 23 de març després que el magistrat tornés a citar els diputats independentistes tot al·legant risc de reiteració delictiva per la seva activitat política.

