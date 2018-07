El desacord entre JxCat i ERC s'enquista i no hi haurà ple fins a l'octubre

Això crec que tindria que valdre l opinió dels que votem. Sense que sigui motiu de crítica,no pot ésser, que diguin que entre nosaltres no ens entenem

Ens hem t'entendra Per Joan canut monfort el 24 de juliol de 2018 a les 13:28

Desacord JuntsXCatalunya i ERC

Per Anna C. el 24 de juliol de 2018 a les 13:24 0 0

Sense desobediència no hi haurà mai República Catalana. Sembla que ERC no vol escoltar la veu dels ciutadans. Unitat ja!