​La jutgessa cita com a investigades tres companyes del màster de Casado

La jutgessa que investiga el màster del president del PP, Pablo Casado, ha citat com a investigades tres companyes que l'any 2009 van cursar el mateix màster a la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La jutgessa Carmen Rodríguez-Medel ha citat també cinc companys més com a testimonis.Les companyes de classe de Casado hauran de comparèixer el 2 d'agost al jutjat 51 de Madrid. Es tracta de Maria Mateo Feito, que és filla de l'exassessora de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid, Maria Teresa Feito, que va dimitir la setmana passada després que es conegués que va anar a la Rey Juan Carlos a "interessar-se" pel màster de Cifuentes quan va saltar l'escàndol.També declararà Alida Mas Taberner, qui va ser sotssecretària d'Educació de la Generalitat Valenciana amb Francisco Camps. La tercera és María Dolores Cancio Álvarez, que ha col·laborat en publicacions amb l'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la URJC, Enrique Álvarez Conde, també imputat en aquesta causa.La jutgessa del cas dels màsters de Cifuentes i Casado continua aprofundint en la investigació que afecta el flamant nou president del PP. Rodríguez-Medel ha imputat tres companyes del màster de Casado, que hauran de comparèixer el dia 2 d'agost a la tarda. A més, ha citat també cinc testimonis.Aquestes compareixences se sumen a les que ja estaven previstes per aquest dia: Alícia López de los Mozos (secretària del tribunal del màster), Enrique Álvarez Conde (exdirector de l'Institut de Dret Públic) i Fernando Suárez Bilbao (exrector de la URJC). Les citacions es completaran el dia 3 d'agost amb cinc testimonis més.D'altra banda, la Universitat Rey Juan Carlos ha informat a la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel que no ha localitzat els quatre treballs de finals de màster que el nou president del PP, Pablo Casado, hauria presentat per completar la seva formació, segons informa Eldiario.es . En una providència, la jutgessa que investiga el cas va fer constar que a la URJC "no els consta cap document" que certifiqués que Casado els va fer per ser avaluat en 20 crèdits no convalidats ni "rastre documental que evidenciï la seva aportació en el curs acadèmic 2008-2009 (correu postal, electrònic o de qualsevol altre mode".Per aquesta raó, la magistrada ha reclamat a l'exdirector de l'Institut de Dret Públic Enrique Álvarez Conde i la secretària del tribunal del màster, Alícia López de los Mozos, perquè aportin ells aquesta documentació "en cas que la conservin".A més, ha demanat a RTVE que aporti, abans del 2 d'agost, les declaracions de Casado del passat 10 d'abril parlant sobre aquesta polèmica i justificant i mostrant documents que acreditaven, segons el president del PP, que va completar tota la formació.Aquesta és la mateixa jutgessa que investiga el màster de l'expresidenta madrilenya, Cristina Cifuentes i que ha obert -en peça separada- una investigació que afecta Casado. L'expresidenta madrilenya va comparèixer dilluns davant la jutgessa i va defensar que havia fet el treball de final de màster però que no el trobava després d'una mudança. També va negar haver pressionat ningú per obtenir l'acta que, suposadament, acreditava que havia completat els estudis.

