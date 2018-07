​Oriol Pujol accepta els dos anys i mig de presó per evitar el judici de les ITV

L'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol ha acceptat aquest dimarts davant del Tribunal del Jurat la pena de dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per afavorir empresaris en el cas de la manipulació del concurs per obtenir estacions d'ITV.En una vista davant del Tribunal del Jurat, Pujol s'ha ratificat en el pacte aconseguit amb la Fiscalia Anticorrupció i ha acceptat una pena de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental, i la magistrada ha afirmat que el cas queda vist per sentència, que es dictarà en aquests termes.El fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha subscrit un pacte amb la Fiscalia ara ratificat en el qual aconsegueix que la seva dona, Anna Vidal, també acusada, eludeixi la presó a canvi d'una pena multa, un acord al que finalment s'han adherit els altres acusats: l'exnúmero dos de la Diputació Josep Tous, i els empresaris Sergi Pastor, Sergi Alsina i Ricard Puignou.

