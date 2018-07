​VÍDEO Un veí grava quatre lladres en un restaurant de Barcelona

Sigue creciendo la delincuencia violenta en El Barrio de La Teixonera, pero hoy solo se habla de la cobertura de La Ronda.

Esto sucedió este fin de smn en el Bar Restaurante El Capricho Gallego en “ La Plaça d’Isop “ #SeguridadCiudadana #AjuntamentdeBarcelona #gencat pic.twitter.com/20oq5z77lo — PlataformaVecinosAfectadosPorLaGrúaTeixonera (@PTeixonera) 23 de juliol de 2018

Un veí ha enregistrat quatre lladres que havien entrat a robar a un restaurant gallec de la plaça d’Isop, al districte d’Horta-Guinardó, segons publica El Periódico . Els fets van passar la matinada de diumenge a dilluns al barri de la Teixonera.Al video hi apareixen quatre persones amb la cara coberta sortint de l’establiment per sota de la persiana. En un moment donat, salta l’alarma i els veïns increpen els lladres mentre fugen, amb expressions com “fills de puta”.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)