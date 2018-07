VÍDEO La perillosa moda del «balconing» arriba a Sitges

Des de l’any 2010, el fenomen del balconing – saltar des d’un balcó a una piscina, majoritàriament en hotels - s’ha estes per tota la costa catalana de forma progressiva i ara arriba a Sitges. Un grup de veïns de les urbanitzacions de la Llevantina i Quintmar denuncien que en el darrer any “han augmentat substancialment aquests actes incívics”, apunten les persones consultades perque no han volgut desvetllar la seva identitat.Els denunciants asseguren que tots els casos segueixen el mateix patró, un grup de joves lloga una casa per passar les seves vacances o realitzar un comiat de solters i “l’alt consum d’alcohol provoca que pugin a la teulada per llançar-se a la piscina”, resumeixen els veïns. Aquests, també mostren el seu malestar pels sorolls derivats del volum de la música fins a altes hores de la matinada.Algunes de les persones consultades per aquest mitjà asseguren haver avisat a la Policia Local i l’Ajuntament, “sense haver obtingut cap resposta satisfactòria”. En aquest sentit, la regidoria de Turisme va presentar a finals de l’any 2017 , una nova regulació d’usos dels habitatges turístics i a la vegada, diferents campanyes per fomentar les actituds cíviques al carrer i als habitatges.

