El guàrdia civil de «la Manada» que va intentar renovar el passaport continuarà en llibertat

La Secció Segona de l’Audiència de Navarra ha rebutjat en un acte fet públic aquest dimarts el retorn a la presó sol·licitat per la Fiscalia i les acusacions del guàrdia civil de “la Manada”, Antonio Manuel Guerrero, qui va intentar renovar el passaport tot i tenir-ho prohibit pel mateix tribunal.La resolució compta amb el vot particular discrepant del president de la Secció Segona de l’Audiència, qui defensa l’empresonament del condemnat en estimar que està trencant les mesures cautelars imposades en l’auto del passat 21 de juny.La Fiscalia i l’acusació particular van considerar en una vista celebrada el 5 de juliol que el guàrdia civil hauria d’entrar en presó pel risc de fuga. La defensa, per la seva part, s’hi va oposar i va reclamar que es mantingués la llibertat.Els cinc condemnats van quedar en llibertat el 22 de juny, després d’abonar els 6.000 euros de fiança cadascun.

